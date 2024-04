Alexandre Pires e Só Pra Contrariar fazem show na Pedreira neste sábado

Após o sucesso na estreia da turnê “SPC Acústico 2 – O Último Encontro”, quando 70 mil pessoas lotaram o Allianz Parque, em São Paulo, o sambista Alexandre Pires reassume os microfones do grupo Só Pra Contrariar em show histórico na Pedreira Paulo Leminski. A apresentação de Curitiba será neste sábado (13), a partir

Para os fãs do bom “Pagode 90”, o show deste sábado será uma oportunidade única de ver o SPC em sua formação clássica, cantando os maiores sucessos do pagode brasileiro. Os ingressos estão à venda exclusivamente no site spsacustico.com.br. Os bilhetes custam a partir de R$ 120, podendo chegar a R$ 2.250, dependendo do setor.

Com mais de 20 milhões de discos vendidos, incalculáveis shows com ingressos esgotados, muitos prêmios e vários sucessos na memória das povo, a banda imortalizou-se com hits como “Domingo”, “Essa Tal Liberdade”, “Depois do Prazer”, “Mineirinho”, “Que se chama Amor”, “Sai da Minha Aba” e a divertida “A Barata da Vizinha”, responsável por embalar, até hoje, as rodas de samba.

“SPC Acústico 2 – O Último Encontro” é uma grande oportunidade para resgatar todo o glamour e furor criado no CD e DVD “Só pra Contrariar – Acústico”. Este registro, lançado em 2002, foi o último de Alexandre Pires à frente do grupo e contou com participações especiais de Leonardo, Fabio Jr., Gilberto Gil e Caetano Veloso.

O SPC é formado por Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó. A formação clássica do SPC garante que há todo um cuidado para o público encontrar o mesmo grupo que ficou guardado na memória.

