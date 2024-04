Gloria Gaynor, diva do hit ‘I Will Survive’, faz show em Curitiba

Reconhecida mundialmente por sua poderosa voz e presença de palco magnética, Gloria Gaynor vem a Curitiba, dia 23 de setembro, às 21h, com um show inédito e especial no Teatro Positivo. A cantora é uma das atrações do Rock in Rio e estende a passagem no país. Os ingressos para o show na capital paranaense estão à venda a partir de R$ 100, pelo Disk Ingressos. A apresentação em Curitiba é uma parceria Cult! Produções e Polarize Eventos.

Gloria Gaynor é uma renomada cantora americana de música disco e conta cum inúmeros hits na carreira como “I Will Survive“, “Can’t Take My Eyes Off You” e “Never Can Say Goodbye”.

Além disso, Gloria Gaynor foi uma das primeiras artistas a popularizar o gênero disco, contribuindo significativamente para sua aceitação mainstream. Seu legado na música disco foi reconhecido com sua inclusão no Dance Music Hall of Fame, em 2004.

Sua carreira musical decolou nos anos 1970, fazendo dela uma das artistas mais icônicas do gênero. O álbum “Never Can Say Goodbye” (1975) marcou o início do sucesso de Gloria Gaynor. No entanto, foi em 1978 que ela alcançou fama mundial com o lançamento do disco “Love Tracks”, que incluiu o hit atemporal “I Will Survive“. A canção tornou-se um hino para a comunidade LGBTQIA+ e conquistou dois prêmios Grammy, nas categorias de Melhor Performance Vocal Feminina de R&B e Melhor Gravação Disco. “I Will Survive” também recebeu um Disco de Platina, refletindo seu impacto cultural duradouro.

Ao longo de sua carreira, Gloria acumulou uma série de prêmios e reconhecimentos, incluindo diversos American Music Awards e prêmios da indústria musical internacional. Seu sucesso estendeu-se para além das fronteiras dos Estados Unidos, consolidando sua posição como uma artista globalmente influente.

Gloria Gaynor não só marcou seu nome na história da música com seus sucessos inesquecíveis, mas também quebrou barreiras ao longo de sua carreira. Sua contribuição para a música disco e sua capacidade de transcender gêneros a transformaram em uma verdadeira lenda, inspirando gerações subsequentes de artistas. Mesmo após décadas de sua ascensão à fama, Gloria Gaynor continua a ser uma figura respeitada e admirada na indústria musical.

Serviço

GLORIA GAYNOR EM CURITIBA

Quando: 23 de setembro de 2024 (quarta-feira)

Onde: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Horário: show às 21h

Ingressos: os ingressos variam de R$ 100,00 a R$ 980,00, de acordo com o setor

Vendas: Disk Ingressos (diskingressos.com.br)

Classificação: Livre

Realização: Cult! Produções e Polarize Eventos

