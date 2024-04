Requião anuncia pré-candidatura em Curitiba e cutuca Ratinho Jr: “avestruz”

Com intenção de voltar ao cenário político em 2024, aos 83 anos, Roberto Requião anunciou a pré-candidatura à prefeitura de Curitiba. A novidade vem acompanhada de um novo partido. Algumas semanas atrás, Requião saiu do Partido dos Trabalhadores (PT) e se filiou ao Mobiliza, antigo Partido da Mobilização Nacional (PMN).

Requião já foi prefeito de Curitiba, entre os anos de 1986 e 1988. Também já foi governador do Paraná por três vezes. O primeiro mandato aconteceu entre 1991 e 1994. Foi eleito como governador do estado pela segunda vez em 2003 e reeleito para o mesmo cargo em 2007.

Para a reportagem da Tribuna do Paraná, Requião falou sobre as eleições de 2024, comentou sobre outros candidatos e relembrou a história na política, assim como a última eleição, em 2022, a qual concorreu ao cargo de governador do Paraná.

Falando sobre o Mobiliza, o antigo PMN, e se apresentando como pré-candidato, Requião adota uma postura de político experiente, questionando as intenções de outros nomes que devem concorrer ao cargo neste ano.

“O Mobiliza não tem recurso, não tem tempo de televisão. Mas vamos ver, uma vez que a candidatura está posta, como vão se comportar as forças políticas e qual é a possibilidade e o tamanho da coligação que nós podemos organizar. É por aí, eu ofereço o meu nome e minha experiência para acabar com essa vazies absoluta de candidaturas rigorosamente sem proposta”, afirma.

O político avalia que Rafael Greca, o atual gestor, foi um bom prefeito para a cidade e reitera a impossibilidade de participação dele no pleito deste ano. “Eu acho que falta para Curitiba uma visão mais social. Preocupação com emprego, com o povo dos bairros, com a qualidade da educação, assistência médica. Foi o que separou, por exemplo, a minha proposta na minha disputa com o Jaime Lerner [em 1985]”, expõe.

“O Jaime foi um bom prefeito, mas eu introduzi a visão social e solidária ao meu programa de governo e, com isso, ganhei a eleição”, acrescenta Requião.

Requião sobre Ducci: “já foi prefeito”

Requião comenta sobre o ex-prefeito de Curitiba e deputado federal Luciano Ducci (PSB), um dos nomes cotados para concorrer ao cargo de prefeito da capital paranaense em 2024.

“Quanto ao Ducci, acho que ele já foi prefeito. Eu não vejo um motivo para que venha a ser de novo. Não é uma coisa pessoal, mas é uma análise do que a cidade precisa do que aconteceu ontem e do que precisa acontecer amanhã”, diz.

“Um avestruz”, Requião fala sobre Ratinho e eleições de 2022

O pré-candidato relembrou a disputa de 2022 ao cargo de governador do Paraná. Analisando a situação, Requião acredita que a falta de debate entre os candidatos foi decisiva para que ele perdesse a eleição.

“Eu perdi a eleição pro governo do estado porque o Ratinho [atual governador] se recusou a fazer qualquer debate comigo, ele se escondeu, pôs a cabeça no buraco, um avestruz. E jogou o dinheiro e o seu domínio da imprensa toda no seu processo eleitoral. Eu acho que isso não vai acontecer hoje”, enfatiza o político.

Ainda sobre o cargo de governador, Requião afirma que a avaliação positiva que recebeu como prefeito de Curitiba foi importante para alavancar a candidatura ao cargo estadual e garantir a vitória nas três disputas anteriores.

