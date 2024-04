As obras de revitalização do Bosque Gutierrez, no bairro Vista Alegre, em Curitiba, estão 70% concluídas. A previsão de entrega é para julho de 2024, com várias novidades para a comunidade, como os parquinhos Pirata Mar e Seringueiro, a revitalização das calçadas e dos 28 lances de escada, sem esquecer da lenda do Pirata Zulmiro. Veja abaixo fotos da reforma!

De acordo com a prefeitura, as obras abrangem duas Unidades de Conservação: a Praça Doutor João Carlos Hartley Gutierrez, com 7.833 m², e o Bosque Gutierrez, com 35.586 m², que totalizam 43.419 m². Nos locais, todas as trilhas serão reformadas com um piso de paralelepípedo e lajota, com três percursos temáticos e históricos.

Caminhos das Águas e do Sol

O primeiro é o “Caminho das Águas”, representado pela cor azul, que vai contar a história do João Carlos H. Gutierrez, proprietário antigo do terreno, quando o local ainda era uma chácara. Já na praça principal haverá totens informativos sobre o ciclo da água e a importância de preservá-la. Serão revitalizadas as fontes e, por questão sanitária, não haverá mais disponibilização de água nas torneiras. A Tribuna do Paraná fez reportagens dos vizinhos abastecendo galões e moradores em situação de rua tomando banho nas fontes.

Outra ponto interessante vai ser o “Caminho do Sol”, representado pela cor amarela, ocupando a atual praça, inspirada na história do Pirata Zulmiro, figura folclórica da cidade. O parquinho terá brinquedos dentro da temática de pirataria e fundo do mar, que atenderão a primeira infância, as crianças maiores e as com deficiência.

O local terá piso emborrachado e brinquedos acessíveis. Também haverá uma trilha pirata no meio do bosque com atrações, um caminho de contação de história, um setor de balanços, um campo de futebol de grama e o plantio de várias espécies arbóreas com flores, para colorir a praça em todas as estações do ano. Dentro do bosque, 66 mudas de árvores nativas serão plantadas.

Chico Mendes

Já o “Caminho da Mata”, representado pela cor vermelha, contará a história de Chico Mendes e sua luta para preservar as matas e os povos da floresta. Reforma no Memorial Chico Mendes e a construção de um parquinho de aventuras com o tema Seringueiro, que ficará no meio de uma clareira existente ao longo do trajeto, estão no projeto. A prefeitura vai investir R$ 3,3 milhões na revitalização do bosque.

Quanto ao Instituto Internacional Arayara, que tem sede no local, permanece funcionando normalmente após a realização de reforma.

