Moradores e comerciantes da Rua Major Virgolino Esmanhotto, no bairro Vista Alegre, não estão satisfeitos com a colocação de uma sinalização de trânsito. Uma faixa amarela pintada no chão, proibindo estacionar, estaria prejudicando os negócios e irritando quem reside na região. Veja abaixo fotos do local.

Eliane Alves, é dona de uma frutaria entre as ruas Antônio Costa e a Major Virgulino. Segundo ela, a faixa amarela foi colocada há três semanas e os clientes são obrigados a realizar compras apressados. “A pessoas não podem parar e mesmo para colocar os produtos na frutaria está complicado. A faixa foi colocada há três semanas e só percebi quando estavam pintando. Não vejo que a questão de segurança venha a ser problema, não ocorre acidente aqui”, disse Eliane.

Outra pessoa que reclamou da falta de espaço para estacionar foi o Padilha, 68 anos, morador da região. Para ele, vagas temporárias poderiam colaborar no trecho. “Atrapalha bastante, não tem como parar o carro. Tive que percorrer quase 500 metros na subida a pé. (Ter) Vaga de 15 minutos ajudaria”, comentou Padilha.

E aí, prefeitura?

A prefeitura de Curitiba reforçou que o local é de curva e que já tinha sinalização, com placas avisando sobre a proibição de estacionar. No entanto, várias pessoas desrespeitam o aviso, comprometendo a segurança de pedestres e motoristas. Assim, a faixa amarela foi colocada para reforçar a proteção da comunidade.

“A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) esclarece que já existia uma proibição de estacionamento no local, devidamente sinalizada por placas. No entanto, devido à falta de respeito a essa sinalização, a superintendência optou por reforçá-la, adicionando uma linha amarela no pavimento. Especificamente nesse ponto, trata-se de um trecho em curva, onde o estacionamento comprometeria a visibilidade e representaria um risco à segurança viária dos usuários que trafegam por ali”, diz a nota.

