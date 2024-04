É hoje! A grande final do Big Brother Brasil 24 acontece nesta terça-feira, na Rede Globo, e o prêmio gigante de R$ 3 milhões será disputado entre Davi, Isabelle e Matteus. Os três chegaram à final após “sobreviver” por cerca de 100 dias na casa mais vigiada do Brasil.

Davi, Isabelle e Matteus vão disputar voto a voto a preferência do público na final do BBB 24. A votação para escolher o campeão foi aberta na noite de domingo, logo após a eliminação de Alane.

A noite de gala do BBB vai contar com a presença dos 23 participantes eliminados do programa. Todos vão assistir a final do jardim da casa. Dentro da casa apenas dos três finalistas.

Nesta noite, além de anunciar o grande vencedor do BBB 24, haverá o lançamento da nota Trailblazer 2024.

Inscrições BBB 24

Na noite desta segunda-feira o BBB abriu as inscrições para a edição de 2025 do reality. A grande novidade é que a inscrição da nova temporada do reality deverá ser feita em dupla, ou seja, com uma pessoa que tinha uma forte ligação. Pode ser alguém da família ou um melhor amigo ou amiga.

