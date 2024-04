Um trecho da Rua Fernando Amaro, no bairro Alto da XV, terá sentido único a partir das 11h desta terça-feira (16). A mudança será feita pela Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) com o objetivo de diminuir conflitos e trazer mais segurança viária para quem trafega pela região.

Com a alteração, a Fernando Amaro passa a ter sentido único de circulação da Rua José de Alencar para a Padre Germano Mayer.

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas. Em caso de chuva intensa, a alteração de sentido poderá ser adiada.

Intervenções

A prefeitura de Curitiba destaca que intervenções como essa no trânsito da cidade são precedidas por estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, pedestres e o impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela Superintendência de Trânsito, bem como nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e outros canais da Prefeitura.

