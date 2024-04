Motoristas que circulam pelo bairro Cabral, em Curitiba precisam de atenção redobrada. O motivo, é a modificação no tráfego de veículos na Rua dos Funcionários, no trecho entre as ruas Recife e Jayme Balão, a partir desta quarta-feira (17), para o avanço do cronograma da execução da nova Estação Agrárias.

Segundo a Setran, agentes estarão no local para orientar os motoristas, que vão dividir a faixa de rolamento junto ao campus da Universidade Federal do Paraná (UFPR) para circulação em sentido duplo, enquanto a outra pista será bloqueada. Dessa forma, poderão ser iniciados os trabalhos de requalificação viária no entorno do equipamento.

Foto: Divulgação/SMCS

Na sequência, serão instalados os módulos de estrutura da estação no canteiro central. Para isso, será necessário um guindaste para içar a estação, que pesa cerca de sete toneladas. São dois módulos que foram fabricados na sede da empreiteira Eccoprax, em Santa Catarina.

Depois dos módulos implantados, serão finalizadas as instalações elétricas, de lógica e de outros elementos, como vidros e painéis fotovoltaicos.

Estação Modelo Agrárias

Depois de concluída, a Estação Modelo Agrárias será reativada para ajustes finais na operação com o transporte coletivo. O equipamento traz uma série de inovações, como a geração de energia fotovoltaica, conforto térmico, conexão com a Central de Operação da Urbs e do Hipervisor Urbano para monitoramento do sistema e entorno preparado para a multimodalidade. Haverá ponto de locação de bicicletas compartilhadas, vagas de parada de carros de aplicativos, além de calçamento com atenção à acessibilidade.

“Assim que aprovarmos o modelo final, serão licitadas outras 11 estações no formato prisma solar para o itinerário do Inter 2”, explica Luiz Fernando Jamur, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), responsável pelo projeto.

As novas estações do Inter 2 fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, que tem US 106 milhões em financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), mais contrapartidas do município, para requalificação de quase 40 quilômetros de itinerário do Inter 2 e Interbairros 2, incluindo viadutos e pontes, com impacto em 28 bairros da cidade.

