A estação-tubo Estação Solar, localizada na Linha Verde Norte, entre o Bairro Alto e o Bacacheri, já está em processo de instalação.. Na manhã desta terça-feira (16) operários trabalhavam na instalação da estrutura, que ficará localizada um pouco antes do do viaduto do Bairro Alto, no sentido de quem vai para o Atuba e logo depois do viaduto para quem segue pela Linha Verde sentido Pinheirinho.

A nova estação irá permitir a extensão do Ligeirão Fagundes Varela/Pinheirinho, ligação entre o Norte e o Sul da cidade. Para a implantação da nova estação de transporte foi necessário aterrar o local. Foram usados 63 mil metros cúbicos de material, o equivalente a 13 caminhões carregados de terra. Já para a construção da nova Trincheira do Atuba, há alguns metros de distância, foram escavados e retirados do local cerca de 135 mil metros cúbicos de terra.

As intervenções no chamado lote 4.1 foram retomadas em setembro do ano passado e estão a cargo do consórcio TC-Linha Verde, composto pelas empresas Compasa Ltda e TCE Engenharia Ltda, vencedor da licitação realizada em 2022. A conclusão está prevista para o segundo semestre de 2024, é financiada pela Caixa Econômica Federal, com coordenação e fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

“Temos a expectativa de entregar as obras da Linha Verde em junho deste ano. Ainda no primeiro semestre vamos colocar em operação o Hipervisor Urbano, que é um big data de todos os dados que compõem a cidade, um instrumento importantíssimo de planejamento”, disse o prefeito Rafael Greca em janeiro deste ano na Câmara Municipal de Curitiba (CMC).

