Um acidente envolvendo dois ônibus na Linha Verde, na região do Prado Velho, deixou quatro pessoas feridas e um caos no entorno, que normalmente já tem fluxo intenso neste horário do dia. Era fim da manhã quando um Interbairros V e um ônibus de acesso de transporte especial colidiram, em uma área exclusiva para ônibus, nas proximidades do cruzamento da Linha Verde com a Avenida Senador Salgado Filho.

No Interbairros V uma idosa saiu com ferimentos e, no outro ônibus, três pessoas feridas já encaminhadas para o Hospital do Trabalhador e Hospital Evangélico para tratamento médico pelo Siate, com ferimentos leves. O acidente vou atendido pelo Siate, bombeiros e ambulâncias particulares.

O Interbairros ficou com a frente bastante destruída, enquanto o outro coletivo envolvido no acidente ficou com a lateral amassada.

Trânsito complicado na região

Neste horário a Linha Verde já tem fluxo intenso, o que ficou ainda mais complicado por causa dos curiosos que reduziam a velocidade para presenciar o acidente. O sistema de ônibus segue normal na canaleta e a Linha Verde não tem bloqueios.

Segundo ônibus envolvido no acidente ficou com a lateral danificada. Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná/ RPC.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Sentido único! Atenção motorista! Bairro de Curitiba tem mudança no trânsito a partir desta terça-feira (16) Balanço da gestão “Fenômeno Greca”: popular entre curitibanos e envolvido em polêmicas Eleições 2024 Mais do mesmo? O que esperar das eleições municipais em Curitiba