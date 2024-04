BMW Group eletrificará a planta Araquari (SC) e expandirá atividades

O BMW Group reforça seu compromisso com o Brasil ao eletrificar a Planta Araquari (SC) e expandir suas atividades de engenharia local. Após um recorde histórico de vendas de veículos eletrificados no ano passado, o BMW Group anuncia agora a produção local do BMW X5, o primeiro modelo Premium híbrido Plug-in a ser feito na América do Sul. E será o carro mais sofisticado, tecnológico e potente já fabricado na América do Sul. O modelo se juntará ao BMW X1, BMW X3 e BMW X4, além do BMW Série 3, na produção de Araquari.

“O BMW Group está comprometido com o Brasil, o país líder em vendas para a marca BMW na América Latina. Em 2023, a BMW foi líder do segmento Premium no Brasil pelo quinto ano consecutivo, com 15.113 unidades vendidas (+9,8% em relação a 2022). Agora, vamos subir a barra para continuar moldando o futuro da Mobilidade Premium, de forma eletrificada”, diz Reiner Braun, Presidente e CEO do BMW Group América Latina. “No BMW Group, a produção acompanha a demanda de mercado. No ano passado, a BMW alcançou um recorde de 25% de mix de vendas de modelos eletrificados no Brasil, e o BMW X5 foi o terceiro modelo mais vendido em toda a linha BMW, seguindo o BMW Série 3 e o BMW X1. Essa é uma das razões para anunciar agora a produção do BMW X5 Plug-in Hybrid no Brasil a partir do último trimestre deste ano”.

Michael Nikolaides, Head de Production Network e Logística do BMW Group, diz: “O BMW Group está comprometido com a abertura tecnológica. Nesse contexto, os PHEVs são, e continuarão sendo, um elemento importante de nossa oferta tecnológica. E o BMW X5 trará sua tecnologia PHEV de ponta para uma linha de produção na região da América do Sul pela primeira vez”. E o executivo acrescenta: “A planta Araquari possui uma linha de produção flexível e, portanto, está pronta para produzir modelos híbridos ou elétricos em um curto período, dependendo da demanda do mercado. Estou orgulhoso em dizer que a planta Araquari será a única a produzir modelos a combustão interna, híbrido plug-in e flex-fuel em toda a rede de produção do BMW Group. Este é um presente único para a planta, que celebrará seu 10º aniversário em outubro”.

O BMW Group possui a maior fábrica de carros premium da América do Sul e agora também será a primeira a produzir modelos Premium híbridos plug-in na América do Sul. Em uma área de 1,5 milhão de m², e com 112.893 m² de edifícios, a Planta Araquari possui processos de Montagem de Carroceria, Pintura, Montagem, Qualidade e Logística, além de um Centro de Análise de Materiais que mede cuidadosamente os indicadores ambientalmente relevantes para a gestão de água e emissões. O centro também inclui edifícios administrativos e auxiliares.

Em dezembro de 2023, o BMW Group anunciou um aumento de 10% na produção na Planta Araquari a partir de 2024, com o objetivo de alcançar 11.000 unidades produzidas a cada ano. Além disso, a força de trabalho do BMW Group Brasil também aumentará em 5%. Mais de 50 funcionários foram contratados para apoiar o aumento da produção na planta localizada no estado de Santa Catarina.

A Planta Araquari continua firme em seu objetivo de ser mais sustentável e recentemente expandiu a área coberta de painéis fotovoltaicos localizados no prédio de montagem final. Cerca de 20% da área do telhado é coberta por painéis solares, totalizando 1.902 painéis que cobrem uma área de 9.940 m². A energia gerada atingiu o equivalente a cerca de 650 unidades produzidas exclusivamente por energia solar, em uma produção de 11.000 veículos. Antes da última expansão, a marca tinha cerca de 300 unidades feitas com energia solar.

O Brasil no coração da estratégia regional do BMW Group

O BMW Group expandirá seu caminho estratégico em 2024, com investimentos em suas fábricas, produtos, serviços e nas atividades de Pesquisa e Desenvolvimento do departamento de engenharia no Brasil, localizado em São Paulo e na planta de Araquari.

“O BMW Group está investindo em nosso futuro, em níveis sem precedentes. Os gastos globais com P&D alcançarão níveis mais altos em 2024 e terão um reflexo positivo no departamento de engenharia no Brasil. Entre outras atividades, o departamento de engenharia local agora tem a responsabilidade por desenvolver e homologar especificações de blindagem para a região América Latina, seguindo todos os padrões de engenharia internacionais do BMW Group”, diz Jochen Otterbach, Head de Veículos com Proteção Especial do BMW Group. “O BMW X1 Protection e o BMW iX1 Protection serão oferecidos em breve no Brasil. Alguns modelos novos também serão anunciados em breve e estarão disponíveis, incluindo mais modelos puramente elétricos”.

Atualmente, o programa BMW Protection no Brasil oferece quatro modelos oficialmente homologados pela Engenharia Global da BMW, sendo o BMW Série 3 Protection, BMW X3 Protection, BMW iX3 Protection e BMW X5 PHEV Protection. Em breve, o BMW X1 Protection e o BMW iX1 Protection somarão seis modelos blindados, formando o maior portfólio de veículos blindados homologados no mercado local.

O BMW Protection atende ao nível de blindagem autorizado pelo Exército Brasileiro (NIJ-IIIA) e também é certificado pelo Beschussamt – Entidade alemã responsável por regulamentar armas, munições e tecnologia de segurança. Todo o processo também é validado pela Engenharia da BMW para garantir a segurança, qualidade e desempenho dos produtos.

A Planta de Araquari e os Escritórios Nacionais em São Paulo são o lar do único departamento de engenharia global do Grupo BMW na América Latina, responsável por apoiar o desenvolvimento digital global e validar testes de qualidade locais. Testes de durabilidade de motores e seus componentes são realizados em todos os mercados da América Latina para apoiar as equipes de Engenharia Global. Além disso, alguns dos engenheiros são responsáveis por testar e validar todo o sistema de infotainment para os lançamentos mais recentes da BMW globalmente, como os modelos de alta gama BMW iX e BMW i7, além dos novos BMW X1 e BMW Série 3 produzidos na Planta de Araquari. Nisso, o departamento local também contribuiu para o desenvolvimento global dos aplicativos My BMW App e My MINI App. (Fotos: BMW/Divulgação).