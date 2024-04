“Mitos” do Pagode 90 chegam a Curitiba para show inédito

Chrigor (ExaltaSamba), Netinho de Paula (Negritude Jr) e Marcio Art (Art Popular) fazem show juntos no projeto Samba 90 Graus, que pela primeira vez desembarca em Curitiba. O evento marca a comemoração pelos 30 anos de carreira dos pagodeiros, que vão cantar os principais sucessos do pagode na década de 1990. O show será dia 28 de junho, no Teatro Positivo.

Os fãs da antiga e nova gerações também vão poder reviver as músicas que fazem parte da memória de muitos e não poderiam faltar no repertório, como: “Temporal , Cohab City , Pimpolho, Utopia, Beijo Geladinho, Telegrama, Me Apaixonei pela Pessoa Errada” entre outros clássicos do gênero.

+ Veja também: Caetano & Bethânia incluem Curitiba na rota da turnê nacional de 2024

Em abril, a turnê começou oficialmente com show especial de 3 horas de duração, incluindo cenários tecnológicos e banda composta por: baixo, bateria, cavaco, violão, sopro, teclado, muita percussão e backing vocals que acompanharão os cantores Chrigor, Marcio Art e Netinho de Paula.

O repertório do show será dividido em 05 blocos que certamente incluem os hits atemporais que fazem parte de qualquer playlist dos amantes da música. Experiência sob medida para conquistar o público de todas as idades que curte e respeita o samba em toda sua linhagem.

“Fazer parte de um projeto com essa magnitude, tamanho, estrutura, as pessoas envolvidas, muita gente, muito profissional da área daquilo que faz, é uma responsabilidade muito grande. Porque cantar ao lado de duas pessoas como o Marcio Art e o Netinho de Paula é contar praticamente 30 anos de história”, disse Chrigor.

+ Leia mais: Gigante da alimentação lança wafer de Jabuticaba; tem no Paraná?

“Somos pioneiros em um movimento que permanece até os dias atuais. Estar celebrando com dois ícones dos Anos 90, Netinho e Chrigor, que também considero como irmãos, é motivo de alegria e uma honra”, afirmou Marcio Art. “Eu sou um privilegiado de ter feito parte dessa geração tão talentosa. O Chrigor e Marcio continuam com timbre impecável e com sucessos que ultrapassaram décadas”, completou Netinho

Serviço

O show acontece no dia 28 de junho, sexta-0feira, no Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido). Os ingressos custam a partir de R$ 80,00 e estão à venda pelo Disk Ingressos.

Sentido único! Atenção motorista! Bairro de Curitiba tem mudança no trânsito a partir desta terça-feira (16) Balanço da gestão “Fenômeno Greca”: popular entre curitibanos e envolvido em polêmicas Eleições 2024 Mais do mesmo? O que esperar das eleições municipais em Curitiba