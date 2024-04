Caminhões pesados 100% elétricos da Volvo começam a operar no Brasil

Em andamento a um estudo feito em conjunto entre instituições governamentais, entidades acadêmicas e empresas da iniciativa privada, o Ministério dos Transportes oficializou em cerimônia em Brasília nessa terça-feira, 09/05, a autorização para o início das operações de caminhões pesados elétricos Volvo no País.

Os veículos que fazem parte desse regime experimental são voltados principalmente para rodar em zonas urbanas, regiões metropolitanas e no transporte intermunicipal de curtas e médias distâncias. A intenção é verificar como caminhões pesados elétricos se comportam neste tipo de operação, como é o seu desempenho e o impacto no pavimento. “Este é mais um passo para o avanço da oferta de veículos elétricos pesados no Brasil, dentro de nosso compromisso para contribuir com a descarbonização dos transportes comerciais”, afirma Wilson Lirmann, presidente da Volvo na América Latina.

Na solenidade na capital federal estiveram presentes Adrualdo Catão, secretário nacional de trânsito; Vinícius Reiter Pilz, presidente da ReiterLog; Paulo Carvalho, presidente da Ritmo Logística, entre outros convidados e autoridades. As transportadoras ReiterLog e Ritmo Logística são as primeiras empresas a iniciar operações de transporte regular com caminhões pesados 100% elétricos Volvo no Brasil.

Estudo aponta benefícios

Os resultados preliminares do estudo sobre peso por eixo de caminhões elétricos pesados já confirmam os benefícios de rodar com veículos de zero emissões de CO2, dentro dos padrões de segurança e de pavimento das estradas brasileiras. O estudo, inédito no País, é liderado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), com coordenação técnica do Instituto Nacional de Projetos para Trânsito e Segurança (Inprotran), em parceria com a Volvo, a fabricante de pneus Prometon, a Universidade de Brasília (UNB) e o Laboratório de Pavimentação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (LAPAV/UFRGS),

O objeto final é definir uma regulamentação de peso por eixo que permita o trânsito de caminhões e caminhões-tratores elétricos pesados de forma segura e eficiente. A análise inicial de dados também já aponta outros benefícios dos caminhões pesados elétricos, como alta eficiência energética, inexistência de ruído, baixíssimo nível de vibração e muito conforto para o motorista.

Rumo a zero emissões

A Volvo está comprometida globalmente com a descarbonização no transporte comercial. A meta da marca é reduzir em 50% as emissões de CO2 de seus caminhões até o fim desta década e chegar a zero emissões em 2040. Para isso, oferta caminhões elétricos na Europa desde 2019 e gradualmente está expandindo as entregas de veículos com essa tecnologia para diversos países, chegando agora ao Brasil. (Fotos: Volvo/Divulgação).