A Azul Linhas Aéreas anunciou, na tarde de segunda-feira (15), que começara a operar voos para Assunção, no Paraguai, a partir de quatro cidades brasileiras: Curitiba, Campinas (Viracopos), Florianópolis e Recife.

O início da operação está marcado para dezembro, com aeronaves Embraer E-2, com capacidade para 136 passageiros, ou Airbus A320, para 174 passageiros.

LEIA MAIS – Sinalização de trânsito em bairro de Curitiba gera polêmica; veja o que diz a prefeitura

Atualmente, a capital paraguaia tem entre dois e três voos diários para o Brasil, todos eles operados pela Gol e pela Latam a partir no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Voos regulares em Curitiba

A Azul ainda não divulgou os horários e a frequência dos voos. A companhia informou, apenas, que os voos que partem de Viracopos e Curitiba serão regulares, enquanto os de Florianópolis e Recife serão sazonais -operados apenas durante a alta temporada de verão.

VIU ESSA? Referência do sertanejo em Curitiba, SHED fecha as portas após 10 anos

“Esta nova rota surgiu a partir de uma provocação da Embratur, que nos cantou a bola de que a conexão com o país poderia ser melhor estudada e desenvolvida”, disse Vitor Silva, gerente de planejamento e estratégia da Azul, durante o anúncio da nova rota, em um evento de turismo em São Paulo.

Mais turistas

Também presente no anúncio, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, ressaltou que a importância do Paraguai também como origem de turistas. Segundo ele, em 2023 houve um aumento de 19% no fluxo de paraguaios para o Brasil, que se tornou o quarto maior emissor de turistas para o Brasil. “Esse fluxo, entretanto, acontece principalmente por via terreste”, disse.

Assunção será o oitavo destino internacional na malha da Azul, que também voa para Orlando e Miami, nos EUA; Punta del Este e Montevideo, no Uruguai; Paris, na França; Lisboa, em Portugal e Curaçao, no Caribe. A companhia ainda não divulgou

Sentido único! Atenção motorista! Bairro de Curitiba tem mudança no trânsito a partir desta terça-feira (16) Balanço da gestão “Fenômeno Greca”: popular entre curitibanos e envolvido em polêmicas Eleições 2024 Mais do mesmo? O que esperar das eleições municipais em Curitiba