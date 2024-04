Stella Artois abre inscrições para curso gratuito de alta gastronomia

Começou nesta terça-feira (16) o período de inscrições para o novo curso gratuito promovido por Stella Artois, o segundo fruto da parceria entre a marca da Ambev e a organização não governamental Gastromotiva. Juntas na Mesa e na Liderança é um projeto educacional voltado para o público feminino e tem por objetivo aperfeiçoar os conhecimentos profissionais na área gastronômica. O curso faz parte da iniciativa de Stella Pure Gold, Entrada Delas, que, ao lado da Ambev, busca dar visibilidade e incluir produtivamente talentosas cozinheiras no ambiente da alta gastronomia.

As aulas serão ministradas on-line, de segunda à sexta, com três horas de duração por dia, nos turnos da manhã e da noite. O material é disponibilizado na plataforma da Gastromotiva e, para participar, é necessário ter conhecimentos culinários por formação ou experiência profissional.

O curso tem previsão de início no dia 13 de maio e abordará temas como liderança, construção de cardápio, harmonização de pratos, aproveitamento integral dos alimentos, entre outros. O tempo total de Juntas na Mesa e na Liderança é de 60h e, até o fim do ano, serão abertas duas turmas por mês. As interessadas podem checar mais detalhes e se inscrever no site da Gastromotiva.

Legado

No início de abril, Stella Pure Gold lançou o projeto Entrada Delas com uma ação que levou entradas assinadas por chefs revelações de diversos estados do país para renomados restaurantes de São Paulo, cidade brasileira que é um importante polo gastronômico mundial. A iniciativa contou com o apoio de Helena Rizzo – até o momento, a única mulher brasileira à frente de um restaurante condecorado com uma estrela Michelin -, que declarou o seu desejo de se tornar uma entre muitas, com mais colegas de profissão alcançando lugares de destaque.

O lançamento de Juntas na Mesa e na Liderança marca uma nova etapa de Entrada Delas, representando mais um passo da trajetória de Stella Artois, iniciada com o projeto Juntas na Mesa, lançado em 2022, que deu origem ao primeiro curso em parceria com a ONG Gastromotiva. “Buscamos provocar o público com ações criativas e que emocionam, o que é muito especial. Mas é realmente emocionante promover conhecimento e gerar um impacto positivo nas vidas das pessoas. Esse é, sem dúvida, um movimento que nos enche de orgulho”, afirma a diretora de Marketing de Stella Artois, Mariana Porto.

Inclusão produtiva

O projeto de Stella Pure Gold reforça a ambição da Ambev de incluir produtivamente cinco milhões de pessoas até 2032, por meio de oportunidades de conhecimento, conexão e renda. “Incluir produtivamente é dar às pessoas perspectivas reais para que elas sejam donas dos seus próprios caminhos. Vamos oferecer condições que acreditamos que contribuirão para que brasileiros tenham oportunidades de trabalho e de renda e possam crescer com o país”, comenta Carlos Pignatari, Diretor de Impacto Social da Ambev.

“O curso conduzido pela Gastromotiva, em parceria com a Stella Artois e a Ambev, marca a segunda fase de uma combinação de sucesso. Essa iniciativa tem como objetivo principal instrumentalizar mulheres que já possuem experiência em cozinha para atuarem como chefs. Parcerias como essa são fundamentais para construção de outra realidade”, acrescenta David Hertz, fundador e presidente da Gastromotiva.

A Gastromotiva

A Gastromotiva é uma instituição fundada em 2006, cujo principal objetivo é causar impacto e transformação social, através do alimento. Ação que foi batizada pelo seu fundador, David Hertz, de Gastronomia Social.

Desde o início, a organização é reconhecida pela implementação de cursos que alinham a gastronomia com o empreendedorismo e geração de renda, desenvolvendo pessoas através da Gastronomia Social.

Assim, a organização tem o seu Refettorio, no Rio de Janeiro, no bairro da Lapa, Cozinhas Solidárias e Gastronômicas Sociais espalhadas pelo próprio Rio, São Paulo, Curitiba, Manaus, Salvador, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Cidade do México.

