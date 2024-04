ExpoApras reúne centenas de expositores em Pinhais; veja programação

Inicia nesta terça-feira (16) a ExpoApras 2024, a maior feira do setor supermercadistas do Paraná e uma das maiores do Brasil. O setor conta com cerca de 5,9 mil estabelecimentos e gera aproximadamente 200 mil empregos em todo o Estado.

“O setor é responsável por uma boa fatia do PIB brasileiro e gera milhares de empregos no Paraná. Os mercados, independente do porte, estão presentes em todos os lugares, e muitas empresas estão fazendo grandes investimentos no Estado, ajudando o Paraná a crescer e evoluir. Nós somos o supermercado do mundo, por isso estamos juntos nesse crescimento, que beneficia o Estado e o País”, disse o governador em exercício, Darci Piana.

Realizado no Expotrade Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, o evento é promovido pela Associação Paranaense de Supermercados (Apras) e segue até esta quinta-feira (18). A expectativa é receber um público de 65 mil visitantes e movimentar R$ 800 milhões em negócios. São mais de 450 marcas expositoras, além de uma série de palestras e lançamentos para o setor varejista.

O presidente da Apras, Carlos Beal, destacou que a ExpoApras é um evento fundamental para o setor varejista, pois oferece uma série de inovações e diversas oportunidades de negócios. “Um dos principais intuitos da feira é qualificar o pequeno varejista, trazer conhecimento e relacionamento. Mas o maior foco é fechar negócios. Os espaços de showroom estão dando lugar às salas de negócios, para que os pequenos possam levar inovação, tendências e bons preços para poder atender melhor os seus clientes”, disse.

O setor supermercadista paranaense teve um faturamento de R$ 69 bilhões em 2022, 9,9% do faturamento do setor no Brasil. Em todo o País, são 40 milhões de clientes frequentando diariamente as cerca de 414 mil lojas brasileiras – 2,7 milhões deles no Paraná. O setor fechou 2023 com um faturamento de R$ 1 trilhão, cerca de 9% de todo o PIB nacional.

Com participantes de todo o Brasil e também de outros países, como a Argentina, a feira também ajuda a movimentar a economia de Pinhais. “Um evento desse porte demonstra que Pinhais está preparada para receber grandes eventos, que incrementam a economia. É um momento muito especial receber a maior feira do varejo do Paraná”, destacou a prefeita Rosa Maria.

Confira a programação completa:

16 de abril – terça-feira

11:00

SOLENIDADE DE ABERTURA

Local: Auditório Principal

Com a participação de diversas autoridades do estado do Paraná, a solenidade de abertura terá início às 11h.

9:30

FÓRUM

Local: Auditório A

Assunto: Adm-Financeiro

Tema: IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA.

COMO TRABALHAR COM AS MUDANÇAS?

OS DESAFIOS

O PERÍODO DE TRANSIÇÃO

CASOS REAIS DO VAREJO SUPERMERCADISTA

REFORMA TRIBUTÁRIA

NOVA TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO

DEBATE

Palestrantes:

Moderação: Adailton Santos

(Dir. Financeiro Rede Condor)

Dr. Yan Cesar Rodrigues de Melo

(Sócio e Diretor Geral Melo Advogados Associados)

Drª Aline Dutra Pepes

(Melo Advogados Associados)

Dr. Alexandre Buzato Fiorot

(Advogado Fiorot Advogados, Comitê Tributário ABRAS)

9:30

PALESTRA

Local: Auditório B

Assunto: Comercial

Tema: VAREJO BASEADO EM DADOS

A Cultura que Transforma em Maiores Resultados

Palestrante:

Alexandre Ribeiro Dias

(CEO da R-Dias)



9:30

PALESTRA

Local: Auditório C

Assunto: Tecnologia

Tema: TECNOLOGIA SEM MEDO. LIBERE SEU TEMPO PARA O QUE INTERESSA: “O CLIENTE”

Palestrante:

Mauricio Bendixen

(Consultor Empresas Varejistas)



13h30

PAINEL MAGNA – TRADE MKT

Local: Auditório Principal

Assunto: Tecnologia

Tema: TRADE MARKETING COMO ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO E CRESCIMENTO

Palestrantes:

Moderador: Eduardo Jaime Martins

(Sócio SA Varejo)

Fernanda Dalben

(Empresária e líder na área de Marketing & Trade supermercados Dalben)

Eandres Gomes Aguiar

(Grupo Amigão)

Manuela Telles

(Diretora de Trade da Ambev)

Fabiano Szpyra

Vice-Presidente de Marketing da APRAS e Gerente de Marketing do Grupo Festval)

Leonardo Franklin

(Dir. Marketing, Trade, Ecommerce Rede Condor)

Felipe Amendola Votisch

(Diretor de Trade Marketing – Nestlé)

Juliana Moreti

(Dir. Marketing, Trade Marketing e Inovação da Danone)

14h00

ABERTURA DA FEIRA

Área Expositiva

16:30

FÓRUM

Local: Auditório A

Assunto: Tecnologia

Tema: TECNOLOGIA X CONSUMO

Palestrantes:

Moderador: Sr. Claudio Shimoyama

(CEO Datacenso)

Leila Rejeane Dobis Grik

(Diretora Executiva – CEO SICREDI)

Rhilton Shudy Matumoto

(Gerente de Trade Marketing Positivo)

Leonardo Raduy Lemos

(Consultor, especialista produtos digitais e cientista de dados)

16:30

PALESTRA

Local: Auditório B

Assunto: Gestão de Pessoas

Tema: LIDERANÇA REQUER RESULTADOS

Palestrante:

Tiago Alves Oliveira

(CEO do Metta)

16:30

PALESTRA

Local: Auditório C

Assunto: Financeiro

Tema: TRIBUTAÇAO NO VAREJO

IMPACTOS E ECONOMIAS PARA 2024

Palestrante:

Audrey Bazanella Rosa

(Coordenador Controlsul)

21:00

JANTAR DE BOAS-VINDAS

Local: Auditório Principal

*Evento restrito para convidados (sem venda de convites)

21h00

ENCERRAMENTO DA FEIRA

Área Expositiva

17 de abril – quarta-feira

9:30

FÓRUM

Local: Auditório B

Assunto: Estratégia

Tema: FÓRUM EFIC. OPERACIONAL (PREV. PERDAS): A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO ALIADAS A INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ESPAÇO ABRAS: APRESENTAÇÃO PESQUISA EFICIENCIA OPERACIONAL

•ESTRATÉGIAS DE GESTORES DE EFICIENCIA OPERACIONAL DO VAREJO PARANAENSE

•OS PROBLEMAS DE SEGURANÇA NO VAREJO SUPERMERCADISTA

•OS RESULTADOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PREVENÇÃO

Palestrantes:

Moderador: Sr. Eder Motin

(Gerente Controller rede Condor)

Sr. Marcio Milan

(Vice Pres. Institucional e Administrativo ABRAS)

Sr. Carlos Eduardo Santos

(Presidente ABRAPPE)

Sr. Ederson Fernandes

(Dir. Comitê – Eficiência Operacional ABRAS – Rede Giassi/SC)

Sr. Sergio Ricardo Prazeres

(Gerente Conform. e Prev. Perdas Grupo Amigão)

Carlos Henrique Silva Lima

(Agente de Policia Judiciaria)

Prof. Zenaldo De Almeida Rodrigue

(Consultor de Negócios RankSe/ Mestre Univ. Positivo)

Luiz Pinheiro

(Mestrado e Doutorado e Coordenador da Bussines School Univ.Positivo)

10:30

PALESTRA

Local: Auditório C

Assunto: Financeiro

Tema: COMO SERÁ O CUSTO DO SEU PRODUTO A PARTIR DA NOVA REGRA TRIBUTÁRIA?

Palestrante:

Profª Cleidiane Krindges

(Empresária Contábil Supermercados)

10:30

FÓRUM

Local: Auditório A

Assunto: Adm-Financeiro

Tema: CASES DE INOVAÇÃO VAREJO PARANAENSE

LAVANTAR DAS CINZAS

REINVENÇÃO PÓS-PANDEMIA

Palestrantes:

Moderação: Prof. Bernardo Wouk

(Prof. e Consultor Branding e Inteligência Estrat.)

Maria Eduarda Campanholi Jeronimo

(Dir. O Kilão Supermercados)

Lorena Aguiar Costa

(Marketing O Kilão Supermercados)

Luciano César Fogliato

(Empresário Supermercado BIGBOM)

Felipe Fogliato

(Diretor de Marketing BIGBOM)



13:30

PALESTRA MAGNA

Local: Auditório Principal

Assunto: Tecnologia

Tema: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: MUDANÇA TÉCNICA, CULTURAL E COMPORTAMENTAL

Palestrantes:

Ricardo Cappra

(Cientista e Pesquisador da Cultura Analítica)

14h00

ABERTURA DA FEIRA

Área Expositiva

15:00

PALESTRA MAGNA

Local: Auditório principal

Assunto: Liderança

Tema: CENÁRIOS TURBULENTOS, MUDANÇAS VELOZES

Palestrante: Mario Sergio Cortella

(Filósofo, doutor em educação e professor)

16:15

SORTEIO DE 3 NOTEBOOKS

Local: Auditório principal

Cada R$ 2.000,00 em negócios realizados peIas empresas visitantes na feira junto aos expositores vaIem um cupom para concorrer.

Associados APRAS GANHAM cupom em dobro!

Para mais informações, consulte o regulamento na HOME deste site.

16:30

PALESTRA

Local: Auditório A

Tema: EMPRESA FAMILIAR E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Palestrantes:

Arnaldo Luis Miro Rebello

(Consultor Sênior em Governança Corporativa)

16:30

PALESTRA

Local: Auditório B

Tema: COMO POTENCIALIZAR OS RESULTADOS DAS AÇÕES ENTRE INDUSTRIAS E VAREJISTAS (JBP)

Palestrantes:

Moderadora: Cibele Regis

(CEO XL Consultoria)

Paulo Ivasko

(Empresário Super Ivasko)

Ricardo Roza

(Diretor Comercial da Kellogg’s Brasil)

Andreia Zonta

(Diretora Condor Supermercados)

21h00

ENCERRAMENTO DA FEIRA

Área Expositiva

18 de abril – quinta-feira

9:30

FÓRUM

Local: Auditório B

Assunto: Gestão de Pessoas

Tema: FÓRUM DE IMERSÃO DA GESTÃO DO RH NO VAREJO

RH ESTRATÉGICO

O RH NA GESTÃO DE LIDERES

Moderadoras:

Prof(a). Camille Holmer

(Psicóloga, Diretora da Priorize Gestão de Processos e Pessoas)

Charmoniks Graça Heuer

(Gerente RH rede Condor e Vice Presidente da ABRH)

Convidados:

Tiago Alves Oliveira

(CEO do Metta)

Carlos Alberto Rankel Junior

(Gerente RH Rede Festval)

Rafael Haddad

(Diretor na Amo Varejo)

10:30

PALESTRA

Local: Auditório A

Assunto: Marketing

Tema: PRINCIPAIS INSIGHTS SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DO VAREJO FÍSICO X VAREJO ONLINE

Palestrante:

Angelita Ferraz

(CEO Ferraz Pesquisa)

10:30

PALESTRA

Local: Auditório C

Assunto: Estratégia

Tema: O CENÁRIO DO CONSUMO NO BRASIL E PARANÁ. ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?

Palestrante:

Thomaz Machado

(CEO Brasil da Scanntech)

13:30

PALESTRA MAGNA

Local: Auditório Principal

Assunto: Inovação

Tema: EMPRESAS QUE VÃO IMPACTAR O FUTURO

Palestrante:

Paula Harraca

(Executiva, empreendedora, educadora e referência em ESG)

14:00

ABERTURA DA FEIRA

Área Expositiva

15:00

PALESTRA MAGNA

Local: Auditório Principal

Assunto: Tecnologia e Marketing

Tema: A FORÇA DA MÍDIA SOCIAL NOS NEGÓCIOS

Palestrante:

Marcelo Dolis

(Consultor para varejo do Google Cloud Latam)

16:15

SORTEIO DE 3 NOTEBOOKS

Local: Auditório principal

Cada R$ 2.000,00 em negócios realizados peIas empresas visitantes na feira junto aos expositores vaIem um cupom para concorrer.

Associados APRAS GANHAM cupom em dobro!

Para mais informações, consulte o regulamento na HOME deste site.

16:30

FÓRUM

Local: Auditório B

Assunto: Gestão de Pessoas

Tema: FÓRUM DE IMERSÃO DA GESTÃO DO RH NO VAREJO

A TECNOLOGIA NO RH

O RH E A GESTÃO DE PESSOAS

Moderadoras:

Charmoniks Graça Heuer

(Gerente RH rede Condor e Vice Presidente da ABRH)

Prof. Camille Holmer

(Psicóloga, Dir. Priorize Gestão de Processos e Pessoas)

Convidados:

Mauricio Reck

(CEO Fresco Labs e Responsável Programa de Inovação do Sebrae/PR)

Verginio Luiz Stangherlin

(Engenheiro Segurança do Trabalho)

Rosangela Dias

(Prof. e Cons. Varejo)

Débora de Souza Oliveira

(Gerente RH Rede Jacomar

20:00

SORTEIO DO CARRO 0KM

Local: Área expositiva

21h00

ENCERRAMENTO DA FEIRA

Área Expositiva

