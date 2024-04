Marca brasileira de chocolate cria programa de benefícios e vantagens

A Dengo, marca brasileira de chocolate bean-to-bar que combina prazer com propósito, avança para estreitar laços mais significativos e recompensadores com sua base de clientes. Nesta semana, a marca lança o “Meu Dengo”, um programa de benefícios com vantagens e recompensas exclusivas, que fortalece um dos principais pilares da marca: o foco na experiência dos consumidores. A iniciativa também tem como objetivo impulsionar a estratégia de negócios da companhia.

Na jornada contrária a de outros programas, o “Meu Dengo” quer aumentar a sensação de comunidade com seus clientes e, consequentemente, proporcionar recorrência de compra.

Além dos descontos convencionais, a iniciativa tem vantagens e benefícios que vão incluir acesso exclusivo aos lançamentos da Dengo em primeira mão, no mês do aniversário do consumidor – para compras no site e app – 15% + frete grátis, três trufas e oito cafés grátis em loja, e ainda, um café grátis a cada sete comprados e descontos exclusivos todo por e-mail e SMS. Além disso, assim que o cadastro completo for realizado, os clientes podem retirar uma barra de 80g em loja e 10% de desconto no site por tempo limitado – mediante a apresentação do e-mail de confirmação para o especialista.

“Na Dengo, estamos em uma constante busca por formas de aprimorar a experiência dos nossos clientes e fortalecer os laços que nos unem. Com o lançamento do programa de benefícios, estamos dando um passo significativo nessa direção. Nosso objetivo é proporcionar não apenas produtos de alta qualidade, mas também uma experiência verdadeiramente excepcional para aqueles que escolhem a Dengo. Com o programa queremos recompensar a fidelidade dos nossos clientes de uma maneira única e consciente e o ‘Meu Dengo’ é uma expressão do nosso compromisso em criar uma comunidade em torno da marca e oferecer benefícios que vão além das expectativas”, explica Tulio Landin, co-CEO da Dengo.

Para participar, o consumidor precisa acessar o site da Dengo para realizar o cadastro. Após o registro, as compras identificadas nos canais de vendas físicos ou digitais da rede, são convertidas em benefícios.

Sobre a Dengo

Lançada em 2017 como um negócio de impacto social, a Dengo é uma marca brasileira de cafés e chocolates de alta qualidade que combina prazer com propósito. O principal compromisso da marca é gerar uma renda decente para pequenos e médios produtores de cacau no Brasil. Dengo é uma marca de chocolate ético que muda o mundo, criando misturas irresistíveis que combinam sabor com saúde, transformando os produtores de cacau em protagonistas.

Hoje, são mais de 200 famílias envolvidas – cuidando de todos os detalhes, do plantio ao produto, mantendo assim o ciclo constante e sustentável, recebendo mais pelo cacau de qualidade que produzem. Em 2022, a empresa expandiu seu negócio de impacto social para a Amazônia, passando a trabalhar também com o cacau paraense e incluindo famílias produtoras locais em seu projeto.

