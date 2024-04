As estações-tubo de Curitiba são famosas no Brasil. São perfeitas para proteger o usuário do transporte coletivo em dias chuvosos, mas não foi isso que ocorreu na segunda-feira (15). Na estação Praça Frei Ricardo (Praça das Mercês), a chuva entrou pelo teto devido as infiltrações. Além disso, foi percebido muita sujeira no telhado que é transparente.

Célio Borba estava na estação-tubo no começo da tarde e presenciou o incômodo dos usuários que fugiam dos pingos dentro de um local que deveria estar protegido. “Está feio, tem infiltração e muita sujeira acumulada no teto”, disse Célio.

E aí prefeitura?

A Urbs informou que vai tomar as medidas necessárias para vedar os espaços que estão permitindo a infiltração da água da chuva. O trabalho vai ser executado assim que a chuva parar.

Já a limpeza é de responsabilidade da Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Metropolitano de Passageiros de Curitiba e Região Metropolitana (Setransp), que informou que a empresa já se prontificou a realizar a limpeza nos próximos dias.

