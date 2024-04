Feira Mística em shopping de Curitiba começa nesta sexta com 15 expositores

Neste final de semana acontecerá a 1ª edição da Feira Mística em collab com o Alto da XV Mall. O evento terá a presença de mais de 15 expositores holísticos, apresentando produtos variados, como pedras preciosas e cristais, incensos, velas aromáticas, macramê, cosméticos naturais, óleos essenciais e artesanatos.

Além disso, outros serviços como leitura da borra de café, terapia reiki e rodas de conexão serão realizados durante o encontro. A Feira tem entrada gratuita e será realizada na Praça de Eventos do Mall, nos dias 12, 13 e 14 de abril, das 10h às 20h.

Com uma agenda repleta, o Alto da XV Mall realiza eventos diversos para todos os públicos. “Trouxemos para o Alto uma ação que é muito admirada por seus seguidores e traz uma filosofia e estilo de vida que várias pessoas têm interesse em conhecer e levar para o seu dia a dia. Esta é uma ótima ocasião para quem sempre teve curiosidade e vontade de aprender um pouco mais sobre o mundo holístico”, explica Alana Augusto da Cunha, responsável pela área de eventos do Alto da XV Mall.

+ Veja mais: Juntos contra o câncer: você também pode ajudar a salvar vidas

Segundo a organizadora da Feira Mística, Katiúscia Olímpio, o principal objetivo da collab com o Alto da XV Mall é atingir um público diferente. “Nossa expectativa é chegar até novas pessoas, que ainda não conhecem sobre o mundo místico e esotérico, mas têm curiosidade de conhecer. Já temos nosso público fiel que nos acompanha desde a primeira edição, e agora, essa é uma oportunidade de expandir e fazer trocas profundas com o público do shopping”, completou.

Pela primeira vez em collab com o shopping, a Feira Mística é um evento tradicional, a maior feira mística e esotérica de Curitiba, e reúne artistas, terapeutas, artesãos, espiritualistas e místicos de toda região desde 2019.

No sábado (13), a programação conta com uma aula de tarot para quem busca aprender a ler cartas, uma jornada de conexão espiritual com o tarólogo e professor Evandro Leão Vargas, e aplicação de reiki coletivo com a terapeuta Beatriz Zaleski.

+ Leia mais: Maior Festival do Churrasco do Brasil acontece no Paraná em setembro

Já no domingo (14), a Feira conta com rodas de conexões discutindo temas como Ginecologia Natural, que cuida da saúde íntima feminina baseada em evidências científicas e sabedorias ancestrais com Carol El Agha.

O Alto da XV Mall fica na Rua Camões, 601 – Alto da XV. A entrada na feira é gratuita e o shopping fica aberto das 10h às 20h.

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba