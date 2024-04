A Liderança segue junto com Alfredinho Ibiapina na Stock Series

Pelo segundo ano consecutivo o Grupo Liderança patrocina o desenvolvimento de Alfredinho Ibiapina no automobilismo brasileiro. Em 2023, a parceria rendeu bons resultados na Fórmula Delta, e na atual temporada o piloto continua vestindo as cores da marca na Stock Series, categoria de acesso à principal competição nacional do esporte a motor.

Para a empresa o investimento vai muito além da formação do atleta: “Acreditamos que é possível educar e formar bons cidadãos através do esporte. Por isso, incentivar atividades esportivas está no DNA da Liderança. Apoiamos desde atletas independentes, equipes do esporte amador, até clubes profissionais”, contou Francisco Lopes Aguiar, presidente do Grupo.

“Independentemente do tamanho do atleta ou da sua agremiação, onde existe seriedade, dedicação, foco e comprometimento, existe sinergia com os valores do grupo Liderança e o jovem piloto, Alfredinho, tem tudo isso. Ele vem evoluindo e construindo bons resultados na carreira. A Liderança acompanha e apoia esta construção, exatamente porque acredita na dedicação do piloto. Estivemos com ele na Fórmula Delta e estamos agora juntos agora na Stock Series, com bastante confiança nos resultados positivos de 2024”, concluiu o presidente.

A estreia do piloto na categoria será no dia 20 e 21 de abril, no autódromo de Interlagos, na capital paulista. “Estou muito feliz e agradecido por continuar representando o Grupo Liderança. Sem dúvida, este será o ano dos meus maiores desafios é muito importante poder contar com este apoio e com o trabalho da W2 Racing ProGP, equipe vencedora na Stock Series em 2023, e dar continuidade a trajetória vitoriosa do time é um dos desafios que que vou enfrentar”, disse Alfredinho Ibiapina. (Fotos: Divulgação).

Layout do carro de Alfredinho Ibiapina na Stock Series.