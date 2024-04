Onda de frio derruba temperatura e Curitiba tem o dia mais gelado do ano; Alerta!

Curitiba registrou, na madrugada desta quinta-feira (18), a temperatura mais baixa do ano. Segundo o Simepar, o termômetro na capital dos paranaenses chegou aos 12,6ºC, configurando a temperatura mais baixa de 2024 até então. E esse friozinho vai continuar. O avanço de uma massa de ar frio vai fazer a temperatura baixar entre 3°C e 5°C. Um alerta amarelo e toda a região Sul indica “Perigo Potencial” para declínio de temperatura.

O comunicado foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta quinta-feira indicando que as temperaturas devem despencar nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Nesta madrugada, as menores temperaturas mínimas, até por volta das 5h, foram registradas em General Carneiro, com 4,9°C, e Palmas com 6,2°C. Ao longo do dia, a capital ficará com alguma nebulosidade chegando com a máxima de 20°C.

Previsão do tempo para Curitiba

Para os próximos dias dias Curitiba terá mínima de 10°C, sem risco de chuva. A máxima para os próximos dias não passa dos 21ºC

De acordo com o Simepar, a massa de ar frio e seco vai influenciar o tempo sobre o Paraná na sexta-feira (19). A previsão de um amanhecer com temperaturas baixas e frio entre o oeste, sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. Também faz um pouco de frio nas regiões mais ao norte (temperaturas perto dos 15°C em várias cidades). No extremo sul do estado, microrregiões de Palmas e General Carneiro, há potencial para a formação de geadas fracas nos fundos de vales.

