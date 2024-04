Cliente Zontes 310 cc terá prioridade na troca por novo modelo 350 cc

Mais da metade dos clientes que compraram um dos três modelos da motocicleta Zontes 310cc, lançados no ano passado no Brasil, já demonstrou interesse na troca ou compra de um dos modelos de 350cc, que serão lançados oficialmente no próximo dia 25 de abril. Os proprietários das 310cc fazem parte de uma ação inédita da Zontes e terão prioridade na troca ou compra de um dos novos modelos.

Desde o início de abril, a marca está entrando em contato com os clientes Zontes 310cc para formar uma lista de interessados. Logo após o lançamento das 350cc, esses interessados terão três dias para escolher o modelo escolhido e efetivar a troca ou compra. Esses clientes também terão uma vantagem exclusiva por meio de uma parceria entre o Santander Financiamentos e a Zontes.

“Essa é a forma que encontramos de expressar nossa gratidão a esses clientes que, assim como nós, acreditaram em uma nova marca tão revolucionária e tecnológica como a Zontes. É o nosso modo de mostrar que valorizamos essa confiança em nós”, destaca a diretora de Marketing Fernanda Toledo, destacando o grande número de interessados, mesmo sem a revelação dos novos modelos. Fernanda lembra que os clientes interessados poderão optar por qualquer um dos modelos 350cc que serão lançados.

Vale lembrar ainda que essa ação é voltada apenas para os clientes Zontes 310cc. Demais interessados nos novos modelos podem participar da lista de espera que já está disponível no site zontesmotos.com.br. (Fotos: J. Toledo Suzuki/Divulgação).