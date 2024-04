Garagem Racing corre a segunda etapa em Guaporé (RS)

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac) participa da 2.ª etapa da Fórmula Truck 2024, nesse fim de semana (19 a 21/04), no Autódromo de Guaporé, no Rio Grande do Sul. Os pilotos Joãozinho Santa Helena, caminhão DAF n.º 33, na categoria GT Truck (Eletrônica), e, Fabrício Rossatto, caminhão Volkwagen n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), partem para mais uma disputa na Fórmula Truck, querendo repetir o bom rendimento da primeira etapa em Rivera, no Uruguai.

Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac), está empolgado com a vitória na primeira etapa e destaca o bom rendimento do seu caminhão DAF n.º 33, na pista uruguaia. “Queremos repetir o bom desempenho de Rivera também na segunda etapa em Guaporé. Nosso caminhão está bem acertado pelos nossos Preparador e Mecânicos, e, agora todos estarão de olho para ver se repetiremos a vitória no circuito Gaúcho. Mas não vamos dar chances para erros e buscaremos os melhores tempos desde os treinos livres, queremos uma boa posição de largada e vamos em busca de mais uma vitória em Guaporé”, disse Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac).

Nessa etapa o piloto Fabrício Rossatto vai ter melhor rendimento do motor do seu caminhão Volkswagen n.º 82, que em Rivera não tinha boa velocidade de reta e ainda quebrou nas últimas voltas. “Para essa segunda etapa em Guaporé estaremos fazendo a última corrida com o caminhão Volkswagen e queremos fazer bonito e buscar um pódio na categoria F-Truck, com Bomba Injetora. Esse caminhão bem acertadinho também pode brigar pela vitória na minha categoria e com certeza será o meu principal objetivo nesse circuito que é rápido e muito técnico. Estamos bem preparados e queremos voltar de Guaporé com bons resultados e os troféus de nossas categorias, para fazer a festa junto com a nossa equipe técnica”, concluiu Fabrício Rossatto (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac).

Calendário da Fórmula Truck 2024:

2.ª etapa – 20 e 21 de abril – Guaporé (RS);

3.ª etapa – 01 e 02 de junho – Cascavel (PR);

4.ª etapa – 29 e 30 de junho – São Paulo (SP) – A definir;

5.ª etapa – 03 e 04 de agosto – Londrina (PR);

6.ª etapa – 14 e 15 de setembro – Campo Grande (MS);

7.ª etapa – 14 e 15 de outubro – Santa Cruz do Sul (RS);

8.ª etapa – 09 e 10 de novembro – Tarumã (RS);

9.ª etapa – 30/11 e 01 de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Lu Flores/Divulgação).