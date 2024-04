VWCO e Taggen criam tecnologia IoT para gestão inteligente de pátio

A Volkswagen Caminhões e Ônibus, em parceria com a Taggen Industries & Services, dá início a um projeto-piloto na sua fábrica, em Resende (RJ), utilizando a tecnologia de Internet das Coisas (IoT) para uma gestão mais eficiente do pátio de veículos. O projeto tem como objetivo incorporar avanços tecnológicos para facilitar a geolocalização de caminhões e ônibus entre a linha de produção e os pátios externos, o que trará otimizações dos processos atuais logísticos e melhora no fluxo da produção.

“Nossa estratégia de manufatura está focada na digitalização de nossa fábrica. Já evoluímos bastante e temos diversas frentes de trabalho para fortalecer ainda mais esse progresso. Nesse sentido, esse projeto-piloto vem para consolidarmos estudos de iniciativas que podem gerar ainda mais agilidade na produção dos caminhões e ônibus Volkswagen, aumentando nossa produtividade”, afirma Hugo Souza, diretor de Produção e Logística da VWCO.

O projeto-piloto contempla a implementação de um exclusivo sistema de identificação, monitoramento e rastreabilidade dos caminhões e ônibus em produção, em tempo real, entre a linha de produção e pátios. Com mais de 1 milhão de metros quadrados, a fábrica da VWCO requer uma otimização da solução da Taggen justamente para atender à dimensão de sua operação. O alcance em relação à tecnologia anterior será quatro vezes superior, com uma demanda de infraestrutura reduzida a menos de 10% do que será necessário originalmente.

Maximização da eficiência

Dispositivos com tecnologia 100% nacional – os chamados TaggenBeacons – são monitorados por antenas (Taggengateways) parametrizadas com a tecnologia para operação 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Tudo conectado a uma rede independente e com autonomia de operação via bateria e altamente resistente às intempéries para criar a estrutura do Sistema de Localização em Tempo Real (RTLS – Real Time Location System, em inglês).

Esses dados são acompanhados por uma plataforma em nuvem da Taggen e disponibilizadas para que os profissionais da montadora possam rapidamente mapear a posição de seus veículos. A qualquer tempo, de qualquer celular.

Werter Padilha, CEO da Taggen, explica que a parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus foi facilitada pelos pesquisadores do Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), que também são parceiros da startup no desenvolvimento de toda a solução do sistema. Parte dos recursos envolvidos neste projeto-piloto advém do convênio com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação (Embrapii) por meio de sua linha Rota2030.

“Estamos muito felizes com essa parceria com Volkswagen Caminhões e Ônibus que é líder de mercado, uma empresa sempre atenta às inovações que otimizam seus processos e investindo nos avanços da Indústria 4.0 e da IoT. Este é um projeto estratégico que vai proporcionar agilidade, maximização da eficiência e redução de tempo à VWCO. Nossa solução que envolve sistemas em cloud, smartphones e dispositivos IoT já está em estágio de ‘go to market’ e esta primeira etapa com a VWCO é um passo relevante para comprovarmos os ganhos e retornos esperados”, destaca. (Foto: VWCO/Divulgação).