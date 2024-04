Encontrado naturalmente em amêndoas, folhas verdes, vegetais, grãos integrais, peixes, frutas e diversos outros alimentos, o magnésio é um mineral essencial que desempenha uma variedade de funções vitais no corpo humano. Ele participa desde a regulação dos batimentos cardíacos até a nossa saúde óssea.

Devido aos seus inúmeros benefícios e à sua importância para o funcionamento adequado do organismo humano, a procura por magnésio na forma de suplemento natural tem crescido consideravelmente. Considerado o quarto mineral mais abundante em nosso corpo, junto ao cálcio, sódio e potássio, Larissa Amorim, nutricionista da Always Fit, uma plataforma de e-commerce especializado em suplementos naturais, destaca algumas situações nas quais o magnésio pode ser usado como um verdadeiro aliado. Veja a seguir!

1. Problemas com sono

Ter uma boa noite de sono é essencial para se manter saudável e garantir qualidade de vida. Dentre suas funções, o magnésio também está presente na produção de serotonina, neurotransmissor que, além de regular o sono, age na redução da ansiedade e do estresse.

2. Prevenção de diabetes

O magnésio atua no controle do açúcar no sangue. Logo, sua deficiência pode levar ao desenvolvimento de diabetes. Portanto, é necessária a ingestão adequada do mineral para reduzir as chances de doenças graves.

3. Prevenção da osteoporose

Com o avanço da idade, é comum que os ossos se enfraqueçam. O uso desse mineral pode ajudar a evitar a osteoporose, agindo na absorção de cálcio dos ossos, tornando o processo de envelhecimento mais saudável.

4. Problemas estomacais ou intestinais

Incômodos intestinais podem ser aliviados com o magnésio (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Azia, refluxo, gastrite, indigestão e outros desconfortos são problemas que afetam até mesmo diariamente uma boa parcela da população. O magnésio também ajuda a evitá-los, agindo como um antiácido e regulando o funcionamento intestinal.

5. Atividade físicas

Para aqueles que praticam atividades físicas, o magnésio é um ótimo aliado para melhorar o rendimento e desempenho. Ele atua também no alívio de tensões musculares e cãibras, tornando a prática de exercícios mais eficaz.

Além disso, esse tipo de mineral está presente na produção de energia, redução de pressão arterial, sanguínea e em muitas outras funções. Por isso, seu consumo é importante para manter o funcionamento do corpo em equilíbrio, promovendo o bem-estar.

Por Juliana Gusmão

