A Luggo, startup de locação residencial da MRV&CO, está prestes a inaugurar o terceiro empreendimento voltado para locação em Curitiba. O Luggo Rebouças contará com 144 unidades e deve ser inaugurado em junho deste ano.

Na capital paranaense, há condomínios Luggo nos bairros Lindoia (128 unidades) e Cidade Industrial (88 unidades). Nesses dois empreendimentos, a taxa de ocupação supera 90%. O quarto prédio está sendo construído em Curitiba e deve ser inaugurado em 2025.

Prestes a inaugurar o terceiro empreendimento voltado para locação na cidade, nos dois já existentes a taxa de ocupação supera 90%. Rodrigo Lutfy, diretor da empresa, avalia Curitiba como uma capital relevante no Brasil e um mercado aquecido e exigente. Ele destaca que a cidade foi a segunda do país a receber o negócio e fez parte da estratégia inicial e do MVP (produto mínimo viável) da proposta de aluguel inteligente. O primeiro Luggo na capital paranaense foi lançado em outubro de 2019 e o segundo veio logo depois, em abril de 2020.

“Os empreendimentos se destacam pelo aluguel inteligente e prático, bem como pelos diferenciais e serviços oferecidos aos moradores. A torre 2 do Rebouças, por exemplo, será 100% mobiliada incluindo itens como sofá, mesa, cadeiras, rack da sala e camas. Além disso, o condomínio será equipado com academia, coworking, lavanderia compartilhada, locker e minimercado. Nos dois Luggos existentes em Curitiba a taxa de ocupação supera 90%. Então, a expectativa é que a velocidade de locação do novo empreendimento seja alta”, comenta o diretor da Luggo, Rodrigo Lutfy.

No país, a operação Luggo totaliza mais de 1,8 mil unidades e mais de 2 mil moradores. Até o momento, foram lançados 12 empreendimentos Luggo em cinco estados (Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul) e sete cidades (Lauro de Freitas, Contagem, Belo Horizonte, Campinas, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre). Além do Luggo Rebouças em Curitiba, serão inaugurados em Belo Horizonte (MG), dois novos empreendimentos: o Luggo Pampulha (118 unidades) e o Luggo Buritis (276 unidades).

