O fim de semana será de corridas em Curitiba! No sábado (20) e no domingo (21), a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) promove as primeiras duas etapas das Corridas Smart, evento no qual o participante se inscreve gratuitamente, faz uma corrida ou caminhada de no mínimo 7 km e ao final retira sua medalha.

Nessa oportunidade serão entregues as medalhas da primeira etapa do Circuito de Corrida de Rua de Curitiba 2024, que aconteceu no Bosque do Trabalhador, no último mês de março.

O percurso da Corrida Smart fica a critério de cada participante e ele deverá comprovar, por qualquer aplicativo de corrida, o tempo e distância percorridos.

Como se inscrever

As inscrições para a corrida de sábado acontecem das 7h às 11h no Parque Bacacheri, na Rua Paulo Nadolny, s/n, no bairro Bacacheri, próximo a Guarda Municipal. Já a de domingo tem o ponto de inscrição no Parque Tingui, na Av. Fredolin Wolf, 1.805, bairro São João, também das 7h às 11h.

Serão 250 vagas no sábado e 250 no domingo. Vale lembrar que o percurso é livre, porém o ponto de largada e chegada deve ser nos locais das inscrições.

