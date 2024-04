Um ciclone extratropical em atuação no litoral da Argentina é o causador de uma frente fria que atua no Paraná, trazendo chuva e temperaturas mais amenas para Curitiba. Em vigor pelo menos até esta quarta-feira (17), o fenômeno deixa o tempo em Curitiba carrancudo, com possibilidade de um acumulado de chuva de 3,4 milímetros. A notícia boa é que o sol já tem data para brilhar na capital dos paranaenses, mas sem calor, já que a mínima prevista para sábado, por exemplo, chega aos 10ºC por causa de uma massa de ar frio que se aproxima.

Segundo o Simepar, este ciclone extratropical ocorre a mais de 2 mil quilômetros do Paraná, mas já é suficiente para fechar o tempo no estado. O instituto explicou que o impacto mais direto deste fenômeno será mais sentido no litoral argentino, nos próximos dois dias. Nesse período o ciclone se afasta da costa na direção do oceano Atlântico e perde força.

Segundo a previsão do tempo para Curitiba esta quarta-feira terá temperatura entre os 15 e 24ºC. Para os próximos dias o sol volta a brilhar, mas no padrão “luz de geladeira”. Curitiba pode ter mínima de 10ºC no sábado.

Massa de ar frio a caminho!

Segundo o Simepar a primeira massa de ar frio e seco do ano vai atingir o estado do Paraná a partir desta quinta-feira, derrubando a temperatura principalmente no sul, que chega a registrar mínima de 7ºC na cidade de General Carneiro, uma das mais frias do Paraná.

