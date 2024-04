Uma pesquisa realizada pela Quaest, sob encomenda da Genial Investimentos, mostra a avaliação dos paranaenses sobre a privatização da Copel (Companhia Paranaense de Energia Elétrica). De acordo com o levantamento, a maior parte dos entrevistados (47%) acredita que, após a privatização, não houve mudança nos serviços prestados pela companhia.

Na opinião de 30%, porém, os serviços pioraram. Já 22% acreditam que houve melhora. Outros 2% não souberam ou não responderam. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais.

Avaliação é pior no interior

A Quaest segmentou os resultados de acordo com a região do estado em que moram os respondentes. No interior, a proporção de entrevistados que acreditam que os serviços pioraram é maior do que em Curitiba e Região Metropolitana. Veja os resultados:

Curitiba

23% acham que os serviços melhoraram após a privatização;

56% acreditam que eles ficaram iguais;

20% acham que houve piora.

1% não souberam ou não responderam.

Região Metropolitana

22% acham que os serviços melhoraram após a privatização;

48% acreditam que eles ficaram iguais;

27% acham que houve piora.

4% não souberam ou não responderam.

Interior

21% acham que os serviços melhoraram após a privatização;

44% acreditam que eles ficaram iguais;

33% acham que houve piora.

2% não souberam ou não responderam.

Os resultados também são diferentes se os entrevistados forem segmentados de acordo com a avaliação que fazem do governo estadual. Entre os que consideram a gestão de Ratinho Jr. (PSD) positiva, 25% acham que os serviços da Copel pioraram após a privatização. O percentual sobe para 33% entre os que consideram o governo regular e chega aos 57% considerando aqueles que avaliam o governo de forma negativa.

O mesmo ocorre quando considerada a ideologia dos respondentes. Para 45% dos que se identificam como de esquerda houve piora nos serviços. O percentual cai para 28% entre os que se dizem de centro e para 26% entre os que declaram que são de direita.

Metodologia da pesquisa Quaest

A pesquisa ouviu 1.121 eleitores paranaenses com 16 anos ou mais entre os dias 4 e 7 de abril. O nível de confiança do levantamento é de 95%. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais.

