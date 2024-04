Seis apostas feitas em Curitiba e uma em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana, acertaram 14 dos 15 números sorteados pela Lotofácil 3080 milionária, na noite de terça-feira (16). Por terem ficado no quase, as apostas de Curitiba e região ganharam um “prêmio de consolação”.

Resultado da Lotofácil 3080:

01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 25

Já as seis apostas que cravaram os 15 números sorteados, das cidades de Serra (ES), Porto Alegre (RS), Joinville (SC), Itaquaquecetuba (SP) e São Paulo (SP), vão dividir o prêmio de R$ 6,5 milhões.

Apostas simples e bolão

Cinco apostas de Curitiba e uma de Fazenda Rio Grande foram do tipo simples. Na capital paranaense, um bolão também está entre os ganhadores com 14 acertos. Ao todo, estes apostadores vão receber prêmios que variam entre R$ 748,95 e R$ 1.497,90. Veja abaixo o detalhamento das apostas.

Lotofácil – Concurso 3080

Apostas de Curitiba e RMC ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS AGUA VERDE 16 Não Simples 1 R$1.497,90 CURITIBA/PR LOTERIAS CENTENARIO 15 Sim Simples 1 R$748,95 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$748,95 CURITIBA/PR LOTERICA 24 DE MAIO 16 Não Bolão 14 R$1.497,86 CURITIBA/PR PREMIER LOTERIAS LTDA 15 Não Simples 1 R$748,95 CURITIBA/PR TALISMA LOTERICO 15 Não Simples 1 R$748,95 FAZENDA RIO GRANDE/PR A HORA DA FORTUNA LOTERICA 15 Não Simples 1 R$748,95

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3.

