Mais moderno kartódromo do Brasil foi inaugurado em São Roque (SP)

Muito mais do que um kartódromo, uma pista multiuso, projetada para competições de kart, moto e drift de carros. Uma das mais modernas do Brasil e da América Latina, a Arena Dream Car foi oficialmente inaugurada no último fim de semana (13 e 14 de abril) em São Roque, distante 60 km da capital paulista. Essa é a mais nova atração do Dream Car, complexo gastronômico, cultura e de lazer já composto por museu com 151 veículos antigos, shopping a céu aberto com 23 lojas e parque de diversões temático. “Há muitas pistas de kart no Brasil, mas só a Arena Dream Car oferece uma completa infraestrutura de lazer para as famílias acompanharem os pilotos com muito conforto’’, observa o responsável pelo kartódromo, Eduardo Gliorio Gozzano. O clima colaborou e cerca de 20 mil pessoas acompanharam os dois dias de programação.

O público lotou o complexo já no sábado, primeiro dia de visitação pública. Logo na abertura, às 9 horas, 21 modelos do Ferrari Owners Club (FOC) Brasil causaram alvoroço na chegada ao complexo. “Já conheci muitos museus ao redor do mundo, mas nenhum que oferecesse lojas, restaurantes, parque de diversões e kartódromo, o que faz com que o Dream Car tenha um nível internacional’’, elogia o presidente do clube de proprietários do carro italiano, Eric Freitas. Na sequência, as Ferraris – de diversos modelos e anos de fabricação – participaram de um desfile pela pista e, para loucura dos espectadores, elevaram o giro dos motores, acelerando forte em um dos trechos. Além de baterias de kart, drift e aeromodelismo, ocorreram apresentações de Taikô – instrumentos japoneses de percussão – do grupo Ryubo Daiko, Centro Cultural e Esportivo de Ibiúna, fundado há 20 anos.

Pela manhã, também foi feita uma homenagem ao ex-piloto Wilsinho Fittipaldi, falecido em 23 de fevereiro passado, aos 80 anos. O piloto Lucca Pagotto utilizou, como carro madrinha da prova inaugural de kart, um monoposto da Fórmula Vee, categoria na qual Wilsinho começou no automobilismo. Mais tarde, ele chegou, inclusive, a fabricar 54 carros da Fórmula Vee. “O Wilsinho estava sempre junto conosco, dando dicas aos pilotos de uma maneira extremamente simpática. Foi uma grande perda para o automobilismo mundial’’, opina Lucca. A viúva de Wilsinho, Rita Fittipaldi, prestigiou a abertura e emocionou-se.

O domingo foi marcado novamente por apresentações de kart, drift de carros, aeromodelismo, microcarros e motos pré-guerra do grupo Pé na Tábua, entre elas uma Indian 1925 e uma Harley-Davidson 1934. A garotada do Pezinho na Tábua também pôde se divertir com os minicarros inspirados na Fórmula 1 e em clássicos que marcaram época. No entorno do prédio principal, a atração extra foram dois encontros de clubes, que reuniram 21 Porsches e dezenas de exemplares de Dodge. À tarde, o Complexo Dream Car recebeu a ilustre visita de Hans Donner, responsável por revolucionar o design gráfico da Globo.

Ele foi recebido pelo idealizador do complexo, Marcelo Elias, a quem mostrou o relógio tecnológico que criou para o São Paulo Futebol Clube. E qual o design automotivo que mais chamou a atenção do mago do design? O do Jaguar E-Type Série 2, ano 1969 de cor verde. “Desde a infância, sou apaixonado por esse modelo, que na minha opinião tem as linhas mais lindas do mundo’’, justifica.

Famílias compareceram em peso

Nos dois dias, crianças, jovens e adultos aproveitaram desde cedo as atrações do Complexo Dream Car, que foi projetado para as famílias. O piloto de kart amador Admir Gregório, de 20 anos, conheceu a estrutura na companhia do pai, Alessandro Baião, 45, e da mãe, Sula Baião, 40. Nem foi preciso insistir, pois Alessandro estava ansioso para visitar o museu, enquanto Sula pretendia passear no shopping. “Quero começar a correr aqui, pois além de ser mais perto de Sorocaba, onde moramos, a pista é mais segura’’, adianta Admir. Após assistirem às baterias de kart, eles almoçaram tranquilamente na praça de alimentação. “Gostei muito da ampla estrutura disponível, permitindo que a gente também se divirta ao acompanhar o nosso filho nas provas de kart’’, ressalta Sula.

Pilotos aprovam a infraestrutura

Não apenas os fãs, mas também os especialistas aprovaram a Arena Dream Car, a exemplo da piloto e jornalista automotiva Suzane Carvalho, que inclusive tem um centro de treinamento que leva o seu nome. “Fiquei maravilhada com o complexo, um lugar muito agradável e cercado pela natureza. Enquanto você espera a sua bateria de kart, moto ou drift de carro, é possível passear no shopping e no museu. Gostei muito de andar no circuito e também da segurança dos karts de aluguel’’, sintetiza Suzane.

O também piloto e jornalista automotivo Carlos Garcia elogia a estrutura pensada para quem acompanha os praticantes: os familiares, que não necessariamente são fanáticos por esse esporte a motor. “Fiquei impressionado com o traçado da pista, com a qualidade do kart de aluguel e com as opções de compras e de gastronomia. Finalmente vou poder levar a minha esposa para acompanhar as provas de kart, pois há muitas alternativas de lazer’’, acrescenta ele.

Tecnologia de ponta

Pelo fato de estar localizada no famoso Roteiro do Vinho de São Roque e ter sido inspirada no GP de Mônaco, a Arena Dream Car também já nasce como a mais charmosa do Brasil. A infraestrutura disponível para pilotos e equipes supera a de muitos autódromos: além de 23 boxes, conta com torre de cronometragem, arquibancada coberta com capacidade para 1.000 pessoas, ambulatório, salas de comissários e de imprensa. Outro diferencial é a tecnologia de ponta: além de sistema de cronometragem que fornece 100% das informações de treino para a evolução técnica do piloto, oferece um sistema de TV para transmissão das provas ao vivo e armazenamento das imagens. Até o asfalto de alta performance SMA (Stone Matrix Asphalt – matriz pétrea asfáltica) é tecnológico, garantindo a redução da cortina de água (spray) em disputas na chuva e maior aderência com pista seca.

São 1.030 metros de extensão por 7 metros de largura, dimensões que ampliam o leque de competições que pode sediar. Para 2024, por meio de parceria com a Federação Paulista de Motociclismo, já estão programadas 10 etapas do Super Moto, além de 5 provas de campeonato de drift e 10 etapas de kart. Ou seja: pelo menos 25 eventos serão realizados até dezembro próximo.

Karts para alugar

Para usar o circuito, não é preciso ter um kart, pois há 30 unidades para alugar. Desse total, 25 são destinados aos adultos (motor GX 390 de 390 cilindradas e 13 hp) e 5 às crianças (motor GX 160 de 160 cilindradas e 6,5 hp).

Ambos os modelos são equipados com propulsor Honda, chassi Mega Kart e pneus MG Azul, com composição mais dura. “Nossos karts contam com melhorias que aumentam a segurança, como santo-antônio, reforços nos para-choques e carenagem envolvendo toda a estrutura, proteção essa que evita queimaduras e acidentes com pessoas que têm cabelo comprido’’, reforça Eduardo.

A bateria de rental kart com duração de 25 minutos custa R$ 180,00, valor que já inclui todos os equipamentos obrigatórios, como capacete, macacão e luvas. A Arena Dream Car funciona de terças a domingos, das 9 às 21 horas. (Fotos: Adair Santos/Carolina Loppo/Divulgação).