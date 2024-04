BR-277 interditada após desmoronamento; Ninguém passa!

A BR-277 está totalmente bloqueada na altura do quilômetro 307, na Serra da Esperança, em Guarapuava (PR), por causa de um desmoronamento. A interdição acontece desde a noite de terça (16) e não há previsão para reabertura da pista.

A Polícia Rodoviária Federal informa que o bloqueio é uma medida de segurança, pelo risco de novos desabamentos. A região passará pela avaliação de engenheiros e técnicos do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

Rota alternativa à BR-277

Ainda segundo a PRF, as praças de pedágio em São Luiz do Purunã e em Imbituva terão indicações para as rotas alternativas. Para seguir viagem, os motoristas precisarão pegar a PR-364, entre Irati e Inácio Martins, e a BR-373.

