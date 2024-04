A apresentadora Christina Rocha não faz mais parte do Tá na Hora, versão mais leve do programa Aqui Agora, do SBT. A apresentadora pediu para deixar o programa policial da emissora, que informou que ela ficará fora “por tempo indeterminado”. Porém, a reportagem apurou que ela não deve mais voltar por questões familiares. Em seu lugar ficará Márcia Dantas a partir desta quarta (17).

Desde o dia 8 de abril que Christina estava ausente da atração. Recentemente, ela lamentou a morte de um cunhado e havia pedido alguns dias para ficar de fora do programa que dividia com Marcão do Povo.

Aqui, agora!

O Tá na Hora é uma versão light do clássico Aqui Agora, policialesco que fez muito sucesso nos anos 1990 nos fins de tarde do SBT. A atração, inclusive, tinha Christina Rocha em seu comando.

Desde quando estreou, em março, o Tá na Hora tem marcado médias entre 3 e 4 pontos de audiência na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores na capital paulista.

Atualmente, sua disputa é pelo terceiro lugar. Nos primeiros dias, a atração conseguiu vencer o Brasil Urgente com José Luiz Datena na Band, mas ficou atrás do Cidade Alerta com Luiz Bacci na Record.

