As recentes chuvas e características do solo prorrogaram a conclusão da obra em uma adutora em Curitiba, iniciada na manhã de terça-feira (16), que afeta o abastecimento em bairros da capital. Os serviços estão sendo realizados e finalizados, e de acordo com a Sanepar, a previsão é de que a normalização do abastecimento ocorra a partir das 14h desta quarta-feira (17).

LEIA MAIS – Ciclone extratropical dá lugar para massa de ar frio no Paraná; Temperaturas vão despencar

Em Curitiba, os bairros afetados pela falta de água são:

CIC

Campo Comprido

Fazendinha

Portão

Santa Quitéria

Seminário

Vila Izabel

Sem desperdício

Em situações como esta, a orientação é priorizar a água tratada para higiene e alimentação. “Em dias mais quentes, a população deve ficar mais atenta e não desperdiçar água. Adie serviços que não sejam essenciais. Economize!”, recomenda a Sanepar.

Podem ficar sem água principalmente as pessoas não possuem caixa-d’água domiciliar. A companhia lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Sentido único! Atenção motorista! Bairro de Curitiba tem mudança no trânsito a partir desta terça-feira (16) Balanço da gestão “Fenômeno Greca”: popular entre curitibanos e envolvido em polêmicas Eleições 2024 Mais do mesmo? O que esperar das eleições municipais em Curitiba