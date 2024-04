Hospital de Curitiba ganha classificação de Alta Conformidade pela Anvisa

Hospitais com unidades de terapia intensiva (UTI) e com serviços de diálise participaram de encontro regional de segurança do paciente, promovido pelo Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em Curitiba. No evento, o Hospital São Vicente foi classificado como Alta Conformidade, a partir da Avaliação Nacional de Práticas de Segurança do Paciente, coordenada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Com o objetivo de discutir as práticas relacionadas à segurança do paciente, o seminário teve como foco central a avaliação das instituições de saúde quanto à conformidade com os padrões estabelecidos nesse quesito.

Anualmente, a avaliação é realizada para reforçar a cultura da segurança nos serviços e de boas práticas de assistência à saúde em prol do paciente. Segundo a Secretaria da Saúde, o Paraná possui 128 hospitais com UTI e 48 instituições que realizam os serviços de diálise, sendo que 117 aderiram voluntariamente à avaliação nacional.

“A segurança e o cuidado com o paciente são norteadores das práticas do São Vicente. Por isso, é tão importante estarmos com mais de 200 profissionais da área da saúde que valorizam as boas práticas. É de extrema importância que o Estado realize esse tipo de iniciativa e reconheça o trabalho de lidar diariamente com desafios e sempre colocar a saúde do paciente em primeiro lugar”, explica Marcia Schneider, diretora-executiva do Hospital São Vicente.

Além da troca de experiências, os profissionais da área também abordaram temas como elaboração dos Planos de Segurança do Paciente, uso de ferramentas de gestão para o monitoramento do risco relacionado à assistência e notificação de eventos adversos.

Schneider ainda reforçou que o seminário auxilia no planejamento e estratégia do hospital para prever possíveis oportunidades de melhoria contínua para a qualidade do atendimento não só do paciente, mas também no apoio aos familiares que o acompanham. Para receber o prêmio estiveram presentes a dra. Cecilia Vasconcelos, direta técnica do Hospital São Vicente, e Ronielson Ferreira, coordenador de gestão de qualidade do Hospital São Vicente.

