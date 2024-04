Eleições 2024: saiba quem são os pré-candidatos à prefeitura de Curitiba

Para as eleições municipais que acontecem em outubro de 2024, os partidos políticos possuem até o dia 15 de agosto para registrar os nomes oficiais dos candidatos na Justiça Eleitoral. No entanto, apesar de ainda faltar meses para a data, partidos e políticos já lançam suas apostas para a Prefeitura de Curitiba.

Curitiba já conta com cerca de 15 nomes de pré-candidatos. Confira quem são:

Andrea Caldas (PSOL)

Estreante como candidata ao cargo principal de Curitiba e filiada ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Andrea Caldas é professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Formada em Pedagogia, possui uma longa trajetória acadêmica, com forte atuação e defesa da educação pública.

Beto Richa (PSDB)

Filho do ex-governador José Richa, Beto Richa nasceu em 1965, em Londrina. Foi eleito prefeito de Curitiba em 2005. Foi reeleito para o segundo mandato como prefeito, mas saiu em 2010 para disputar o cargo de governador do Paraná. Ganhou como governador do estado e permaneceu no cargo até 2018. Atualmente, Richa é deputado federal.

Carol Dartora e Zeca Dirceu (PT)

O Partido dos Trabalhadores (PT) conta com dois nomes cotados para disputar o cargo de prefeito de Curitiba. Nascida em Curitiba em 1983, Carol Dartora foi a primeira mulher negra eleita vereadora na capital do Paraná e a terceira candidata mais votada em 2020, com 8.874 votos. É professora de História, militante da Marcha Mundial das Mulheres e do Movimento Negro. Atualmente Carol é deputada federal.

Filho de Clara Becker e José Dirceu, Zeca Dirceu nasceu em Umuarama em 1978. Já foi prefeito de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, em 2004. No cargo de deputado federal, Zeca Dirceu foi reeleito nas eleições de 2022 e, em janeiro de 2023, foi escolhido como novo líder da Bancada do PT na Câmara Federal.

Cristina Graeml (PMB)

Ingressando na política pela primeira vez, Cristina Graeml é pré-candidata à prefeitura de Curitiba pelo partido Por Mais Brasil (PMB). Nascida em Curitiba, é jornalista e atua como colunista e comentarista do jornal Gazeta do Povo de Curitiba e Rádio Auri Verde Bauru.

Deltan Dallagnol (Novo)

Nascido em 1980 em Pato Branco, no Paraná, Deltan Dallagnol ganhou destaque como procurador da República e coordenador da Operação Lava Jato. Foi eleito deputado federal nas eleições de 2022. Entretanto, em maio de 2023, durante o primeiro ano de mandato, foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A perda do mandato aconteceu depois que partidos acionaram o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná para relatar que Dallagnol pediu exoneração do cargo de procurador da República enquanto estavam pendentes sindicâncias para apurar sua conduta na Operação Lava Jato.

De acordo com o TRE-PR, a análise da elegibilidade de Dallagnol será avaliada apenas no processo de registro de candidatura. Por enquanto, ainda há dúvidas quanto a validade de uma possível candidatura de Deltan Dallagnol para a prefeitura.

Eduardo Pimentel (PSD)

Atual vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel é a aposta do Partido Social Democrático (PSD). Nascido na capital paranaense em 1984, Pimentel atua como vice-prefeito da cidade desde 2017, quando Rafael Greca assumiu o cargo de prefeito. O político também é Secretário de Estado das Cidades do Paraná.

Goura Nataraj (PDT)

Deputado estadual e presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT) Paraná, Goura já concorreu como candidato à prefeitura de Curitiba em 2020. Na ocasião, recebeu 110.977 votos e ficou em 2º lugar na disputa. Foi eleito vereador de Curitiba em 2016. Mestre em filosofia e professor de yoga, Goura nasceu em Curitiba em 1979.

Luciano Ducci (PSB)

Lançado como pré-candidato pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), Luciano Ducci já foi prefeito de Curitiba entre os anos de 2010 e 2012, após dar continuidade ao mandato de Beto Richa. Nascido em Curitiba em 1955, Ducci é deputado federal e presidente do PSB do Paraná.

Luizão Goulart (Solidariedade)

Natural de Jandaia do Sul, no Paraná, Luizão Goulart nasceu em 1962 e é formado em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Já firmou carreira política na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Foi prefeito de Pinhais entre 2009 e 2017. Também já foi eleito deputado federal pelo Paraná entre 2019 e 2023.

Maria Victoria (Progressistas)

Nascida em 1992, em Maringá, Maria Victoria é deputada estadual. Iniciou em 2023 o terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e foi eleita para compor a Mesa Diretora na função de segunda secretária.

Em 2016, Maria Victoria disputou a eleição para a Prefeitura de Curitiba pela primeira vez e conquistou cerca de 52 mil votos. Pós-graduada em Gestão Pública, é filha da ex-governadora do Paraná Cida Borghetti e do deputado federal e ex-ministro da Saúde Ricardo Barros.

Ney Leprevost (União Brasil)

Ney Leprevost nasceu em 1973, em Curitiba. Aos 22 anos foi eleito o mais jovem vereador da capital paranaense. Em 2018 foi eleito deputado federal. Entretanto, foi convidado pelo governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, para assumir a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. Em 2022 foi eleito deputado estadual novamente.

Requião (Mobiliza)

Prefeito de Curitiba de 1986 a 1988 e governador do Paraná durante três mandatos, Roberto Requião lançou recentemente a pré-candidatura à prefeito da capital paranaense. O político nasceu em 1941, em Curitiba. Com extensa bagagem na política, Requião também acumula dois mandatos como senador pelo Paraná: de 1995 a 2003 e de 2011 a 2019.

Ricardo Arruda e Paulo Martins (PL)

O Partido Liberal (PL) possui dos nomes lançados como pré-candidatos à prefeitura de Curitiba. Ricardo Arruda nasceu em São Paulo, em 1962. Atua como deputado estadual pelo Paraná desde 2014. Em 2015 se tornou Corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, cargo em que foi reeleito em 2019.

Natural de Presidente Venceslau, em São Paulo, Paulo Martins é ex-deputado federal – ingressou no cargo em 2015. Nas eleições de 2022 concorreu ao Senado. É formado em jornalismo e se coloca como um candidato conservador.

