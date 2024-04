Um grave acidente envolvendo dois caminhões aconteceu por volta das 11 horas desta quinta-feira (18) na área de escape do km 667,3 da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. A situação foi na descida da Serra do Mar, na pista sentido Santa Catarina.

De acordo com informações da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, os dois veículos envolvidos no acidente são um guincho e o caminhão que estava sendo carregado.

+Leia mais! BR-376 terá bloqueio total na madrugada desta sexta-feira; Entenda

O guincho entrou na área de escape. Nesse momento, o caminhão que estava sendo carregado por este guincho desprendeu e avançou contra a cabine. A violência do acidente foi tão grande que a cabine ficou completamente esmagada o caminhão que estava quebrado parou apenas alguns metros à frente o guincho que o transportava.

O motorista do caminhão transportado estava na cabine no momento do acidente e acabou sendo “atropelado” pelo próprio veículo. Com ferimentos graves ele acabou morreu no local. Já o motorista do guincho foi socorrido com ferimentos leves e levado ao Pronto Atendimento de Garuva, em Santa Catarina.

Área de escape totalmente bloqueada

A Arteris Litoral Sul informou que equipes estão trabalhando no atendimento e na sinalização do local. A área de escape está totalmente bloqueada para o prosseguimento do trabalho das equipes. No entanto, não há interdição de faixas ou lentidão na BR-376, na Serra do Mar.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Sentido único! Atenção motorista! Bairro de Curitiba tem mudança no trânsito a partir desta terça-feira (16) Balanço da gestão “Fenômeno Greca”: popular entre curitibanos e envolvido em polêmicas Eleições 2024 Mais do mesmo? O que esperar das eleições municipais em Curitiba