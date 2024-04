Clube tradicional de Curitiba entra para o mercado de livre energia

A Sociedade Morgenau, com sede em Curitiba, aderiu ao mercado livre de energia por meio de um contrato de 10 anos com a 2W Ecobank, uma das principais comercializadoras e geradoras de energia renovável do Brasil. A empresa tem mais de 1,3 mil clientes, sendo 40% delas localizadas na região Sul. O clube irá economizar com energia utilizando fontes renováveis, como eólica e solar, evitando a emissão de 117 toneladas de CO2 na natureza.

VIU ESSA? Mais barato? Veja preços de novos voos de Curitiba para Argentina e Chile em companhia de baixo custo

O diretor Comercial da 2W Ecobank, Ciro Neto, destaca o momento atual do mercado livre de energia no estado. “Estamos democratizando o acesso de pequenas e médias empresas do Paraná e vamos focar nos negócios ligados a energia renovável e novas soluções de sustentabilidade para que possamos acelerar a competitividade do mercado paranaense. Com a crescente preocupação com o meio ambiente e a busca por fontes de energia mais limpas, é fundamental que as empresas estejam atentas às oportunidades que o mercado de energia renovável oferece”, disse.

LEIA MAIS – Bar tradicional de Curitiba com quase 70 anos no mesmo bairro tem terceira geração de boteco

Outras empresas paranaenses também migraram nas últimas semanas para o mercado livre de energia com a 2W Ecobank. Foi o caso da Protein Meal Tec, localizada na cidade de Nova Esperança, também migrou e evitará a emissão de 476 toneladas de CO2 na natureza. Quem também aderiram ao mercado livre nas últimas semanas no Paraná foi a Paranafer, localizada em Maringá, que irá evitar a emissão de 77 toneladas de CO2 na natureza. A empresa Gelo Londrina, da cidade de Londrina, também migrou com a 2W Ecobank e com isso irá reduzir a emissão de CO2 em 651 toneladas. A empresa Lonk, da cidade de Pinhais, irá reduzir a emissão de CO2 em 133 toneladas.

A 2W Ecobank oferece um pacote de serviços gratuitos, como conta digital para pessoas físicas e jurídicas, e produtos voltados a empresas sustentáveis, que geralmente apresentam melhores condições de contratação (taxas, prazos). A companhia, que é uma das maiores comercializadoras de energia independentes do país, agrega ao portfólio produtos de sustentabilidade, como créditos de carbono e inventário de emissões de gases de efeito estufa.

Sentido único! Atenção motorista! Bairro de Curitiba tem mudança no trânsito a partir desta terça-feira (16) Balanço da gestão “Fenômeno Greca”: popular entre curitibanos e envolvido em polêmicas Eleições 2024 Mais do mesmo? O que esperar das eleições municipais em Curitiba