Universidade promove oficinas gratuitas de astronomia em Curitiba

O Instituto Ciência e Fé, da PUCPR, promove um novo ciclo de oficinas do programa “Ampliando olhares: astronomia e a busca humana por sentido”. A iniciativa busca debater temas de divulgação astronômica e, se houver condições climáticas e atmosféricas adequadas, realizar práticas de observação da Lua, estrelas e planetas.

Com uma cuidadosa curadoria de temas e mesclando atividades teóricas e práticas, os encontros acontecem na Arena Digital PUCPR, localizada no Câmpus Curitiba da Universidade, e oferecem uma oportunidade única para aprender mais sobre astronomia, histórias e demais questões que envolvem o debate entre ciência e fé. Para a experiência prática, será possível observar os astros por meio dos telescópios disponíveis.

“A ideia é desmistificar a astronomia, aproximá-la da população em geral, para que todos possam ter acesso a esse tipo de conhecimento. A compreensão e as reflexões acerca do nosso universo, dos cosmos e do nosso lugar nele são fundamentais para uma sociedade mais informada”, explica o professor Douglas Borges Candido, especialista do Instituto Ciência e Fé PUCPR.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

Confira as datas dos encontros:

23 de abril – Lua Cheia

21 de maio – Do Big Bang ao Big Crunch: quanto tempo nos resta?

27 de junho – Como nasce uma Estrela? – Observação astronômica na Fazenda Experimental Gralha Azul da PUCPR

Serviço

Programa “Ampliando olhares: astronomia e a busca humana por sentido”

Realização: Instituto Ciência e Fé – PUCPR

Data e horário: a partir de 23/04, às 19h

Local: Arena Digital PUCPR – R. Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho, Curitiba (PR)

