O Grupo RFK, fabricante de bebidas paranaense, com sede em Londrina e plantas industriais em quatro estados brasileiros, tem uma missão ousada: mergulhar no mercado de Curitiba. Um dos expositores da ExpoApras 2024, a indústria lançou uma nova versão do refrigerante Refriko, sabor tubaína, com uma embalagem exclusiva em homenagem à capital do Paraná.

Segundo o gerente de marketing do grupo RFK, Diego Aguiar, a empresa está em crescimento acelerado e o mercado curitibano é uma das prioridades. “Tubaína é um sabor de nostalgia que reforça aquilo que valorizamos individualmente, por isso temos uma formulação única e trouxemos aqui para Curitiba esse sabor com uma nova embalagem exclusiva para a cidade”, contou.

+ Veja mais: Passagem de avião barata saindo de Curitiba? Veja preços de companhia low cost

Segundo Diego, além desse lançamento, o objetivo da empresa é “focar na região de Curitiba para reforçar a missão do Grupo RFK, que é levar mais sabor e alegria em todos os momentos”. “Temos uma atuação muito grande no interior do Paraná e também em outros estados do Brasil. Chegou a ver de Curitiba conhecer o nosso sabor”, disse à Tribuna.

O Refriko é a segunda marca de refrigerantes regionais mais consumida do Paraná, de acordo com a Scanntech. Está disponível nos sabores tubaína, guaraná, cola, laranja, limão, uva e framboesa. Na embalagem “curitibana”, são homenageados o Jardim Botânico, as capivaras, as araucárias, o Museu Oscar Niemeyer e outros ícones da região.

Nova “cara”

Outro produto em destaque no estande da empresa na ExpoApras é o Furioso Energy Drink. A marca de bebidas energéticas está no mercado há mais de dez anos, posicionada entre as cinco mais consumidas do Brasil de acordo com a Scanntech. Como diferencial, o Furioso tem o máximo de taurina e cafeína, o que ajuda a dar energia extra para quem precisa, seja para uma atividade física, no trabalho, durante os estudos e nos rolês.

+ Veja também: Bar tradicional de Curitiba com quase 70 anos no mesmo bairro tem terceira geração de boteco

Com nova embalagem em cores vibrantes, o portfólio do produto oferece formatos em latas e também garrafas PET com as versões 2 Litros e 250 ml, gramatura em qual são líder de mercado.Os produtos já estão à venda em Curitiba em supermercados, bares e restaurantes.

Além da sede em Londrina, a RFK tem plantas industriais em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pará. A indústria está em atividade há cerca de 20 anos e além do refrigerenta e energético, fabrica água mineral, cervejas, coquetéis saborizados, gin, vodkas e cachaças

* Pé-vermeio é um termo (para alguns pejorativo, para outros motivo de orgulho) utilizado para designar pessoas que saíam do Norte do Paraná com destino a capital Curitiba. A terra em todo o interior do estado é de coloração avermelhada.

Sentido único! Atenção motorista! Bairro de Curitiba tem mudança no trânsito a partir desta terça-feira (16) Balanço da gestão “Fenômeno Greca”: popular entre curitibanos e envolvido em polêmicas Eleições 2024 Mais do mesmo? O que esperar das eleições municipais em Curitiba