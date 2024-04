Casa em bairro residencial de Curitiba escondia plantação de maconha

Um homem de 37 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Butiatuvinha, em Curitiba, nesta quinta-feira (18). De acordo com a Polícia Civil, pés de maconha foram encontradas na casa do suspeito.

A ação de busca e apreensão aconteceu durante a manhã desta quinta-feira. Foram encontrados pés de maconha, folhas em estágio de secagem, além de uma estufa improvisada com objetos usados na preparação da droga.

Segundo a polícia, o inquérito policial segue em andamento para a apuração de possível associação envolvendo familiares do suspeito. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.

