Os quadros de distribuição de energia são equipamentos obrigatórios, responsáveis por gerenciar toda rede elétrica. Descubra qual o melhor modelo para a sua construção ou reforma

O quadro de distribuição de energia desempenha um papel essencial para o funcionamento de redes elétricas residenciais, comerciais e industriais. Também conhecido como quadro de força ou quadro de luz, ele tem função central e, por isso, é considerado o coração do sistema.

Para entender quais são os tipos de quadro de distribuição de energia disponíveis no mercado e qual o mais adequado para sua casa, leia até o final. Além disso, conte com a ajuda de um eletricista profissional para desenvolver o projeto de instalações elétricas.

O que é um quadro de distribuição de energia

O quadro de distribuição de energia é uma estrutura de metal ou plástico, que abriga dispositivos de proteção e controle dos circuitos elétricos de determinado local, sendo responsável por receber a energia da rede externa e distribuí-la de forma segura para os pontos dentro da casa, comércio ou indústria.

Ou seja, é a partir do quadro de distribuição de energia que todos os circuitos elétricos, como pontos de iluminação, chuveiros e tomadas, recebem a carga de energia adequada para funcionarem.

Tipos de quadros de distribuição

O quadro de distribuição é um equipamento de uso obrigatório e, por isso, é fundamental saber qual a necessidade da sua edificação para escolher o tipo certo. No caso de residências ou pequenos comércios, os quadros demandam uma capacidade energética menor, com opções de embutir e sobrepor.

No caso de instalações industriais ou de grandes comércios, os quadros são projetados para suportar cargas elétricas altas e, por isso, são feitos de materiais resistentes, com possibilidade de possuírem monitoramento remoto ou outros recursos avançados.

Quadro de embutir

Para instalar um quadro de embutir é necessário recortar a estrutura de alvenaria ou drywall para deixá-lo embutido na parede. Este tipo de equipamento apresenta duas grandes vantagens: discrição (não fica tão aparente), e segurança (protegido de condições climáticas adversas).

Quadro de sobrepor

Os quadros de sobrepor são instalados por cima da parede com uso de parafusos, deixando a caixa exposta. São ideais para ambientes externos, como fachadas e paredes, proporcionando um aspecto industrial.

Como escolher o quadro adequado para o seu projeto elétrico?

A ajuda de um eletricista profissional de confiança é indispensável na hora de saber qual o melhor tipo de quadro de distribuição de energia. Além disso, você deve atentar para alguns pontos importantes. São eles:

Tamanho: confira se há espaço suficiente no quadro para a quantidade de disjuntores contemplados no projeto elétrico. Quanto mais pontos de energia necessários, maior será o quadro e, consequentemente, o espaço ocupado na parede. Também é obrigatório deixar espaço sobrando para futuras instalações.

Normas técnicas: é fundamental adquirir quadros de energia de acordo com as normas técnicas, sem oferecer riscos. No caso do Brasil, as normas aplicáveis são ABNT NBR IEC 61439-3:2017 (Quadros de distribuição) e NBR 60529 (Graus de proteção).

Tipo de instalação: pode ser monofásica, bifásica ou trifásica. Essa informação também ajuda a definir os tipos de disjuntores necessários.

Conheça os quadros de distribuição da Enerbras

A Enerbras é uma indústria paranaense que abastece com mais de 2000 produtos o setor de construção civil brasileiro e também exporta para 29 países. Reconhecida por arquitetos, construtoras, lojistas e consumidores, a marca tem soluções sustentáveis, ótimo custo-benefício e aplicação facilitada dos produtos, inclusive dos quadros de distribuição de energia.

Os quadros de distribuição da Enerbras, com diferentes versões de embutir ou de sobrepor, são utilizados para acondicionar disjuntores e demais dispositivos de proteção como IDR’s e DPS’s. Eles são indicados para o ambiente interno de novas instalações ou reformas. Comportam circuitos monofásicos, bifásicos ou trifásicos.

São equipados com trilho padrão IEC/DIN, compatível com uma vasta gama de produtos. Produzidos em material isolante, protegem pessoas e animais de contatos diretos com partes potencialmente energizadas.

Características técnicas

Matéria prima: termoplástico auto extinguível de alta durabilidade;

Compatibilidade: com todas as marcas de dispositivos de proteção padrão IEC/DIN do mercado;

Isolação: classe 2;

Grau de proteção: contra sólidos e líquidos (IP40 com porta fechada, IP30 com porta aberta), contra choques mecânicos (lk06);

Versões: embutir e sobrepor;

Garantia: 1 ano.

Enerbras: especialista em materiais elétricos de qualidade desde 1995

Se você vai construir ou reformar e precisa de um quadro de distribuição de energia, seja de embutir ou de sobrepor, procure os produtos da Enerbras. Fundada em 1995, a indústria paranaense é referência nacional e internacional no segmento de materiais elétricos.

A empresa fabrica e comercializa canaletas comerciais e industriais, ferramentas, utilidades, duchas, torneiras e chuveiros elétricos e eletrônicos, materiais elétricos e itens de proteção como DPS, IDR, disjuntores termomagnéticos e quadros de distribuição com ampla variedade de formatos. Conheça aqui os tipos de quadro de distribuição de energia da Enerbras!