Duas apostas de Curitiba quase levam prêmio máximo da Lotofácil 3089

Duas apostas de Curitiba chegaram muito perto de levar uma bolada no concurso 3089 da Lotofácil, sorteado nesta sexta-feira (27). Cada um dos acertadores de 14 pontos (foram 283 no Brasil) ficará com uma fatia do prêmio total, R$ 1.244,72. As apostas curitibanas foram feitas na Loterias Juvevê e na Rede da Sorte Loterias, que fica no CIC.

>>> Veja os números sorteados

Outros apostadores do Paraná também acertaram 14 números. Os ganhadores são das cidades de Campina Grande do Sul, Itaperuçu, São José dos Pinhais, na região metropolitana, e das cidades de Antônio Olinto, Cruzeiro do Sul, Francisco Beltrão (em duas lotéricas diferentes), Laranjeiras do Sul, Mamborê, Maringá, Mauá da Serra, Pato Branco, Ponta Grossa e Toledo.

Neste sábado a Lotofácil tem concurso com final ZERO e o prêmio está acumulado em 3,8 milhões. As apostas serão aceitas até as 19h, tanto nas lotéricas, quanto pelo site do Portal Loterias da Sorte.

