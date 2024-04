Um motorista do biarticulado da linha 500-Ligeirão Boqueirão, foi ameaçado por um passageiro na noite de sexta-feira (26), nas proximidades do Terminal do Carmo, em Curitiba. A situação gerou pânico entre os ocupantes do ônibus ao perceberam a agressividade de um usuário que chegou a puxar o volante do veículo na tentativa de tombá-lo.

A ocorrência foi motivada por um pedido do passageiro que exigiu que o motorista parasse o biarticulado em um ponto na canaleta da Avenida Marechal Floriano Peixoto, situação proibida e que não está no roteiro do ligeirão. Ao não ser atendido, o homem disse ao condutor que estaria armado.

Com calma e paciência, o motorista conseguiu chegar no Terminal do Carmo, onde recebeu ajuda de outros passageiros que dominaram o rapaz enfurecido. A Guarda Municipal (GM) atendeu a chamada e prendeu o homem.

Nenhuma arma foi encontrada, e antes de ser encaminhado à Central de Flagrantes, o homem foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por exames.

