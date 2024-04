Prime Video: veja cinco estreias incríveis no mês de maio

O mês de maio está repleto de estreias imperdíveis no Prime Video. Começando com o tão aguardado filme ‘Uma Ideal de Você’, baseado em uma fanfic do cantor Harry Styles, e a última temporada da aclamada série ‘DOM’, estrelada pelo ator brasileiro Flávio Tolezani.

Na categoria ‘clássicos do cinema’, há a readaptação do filme ‘Entrevista com o Vampiro’, adaptado pela primeira vez em 1994. Para os amantes de ficção-científica, ‘Outer Range’ é o grande destaque da temporada. A seguir, confira mais detalhes sobre essas e outras produções!

1. Uma Ideal de Você (02/05)

‘Uma Ideal de Você’ conta a história de uma mãe solteira que se envolve com um astro do pop (Imagem: Reprodução digital | Amazon MGM Studios, Welle Entertainment, Somewhere Pictures e I’ll Have Anothe)

Estrelado por Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, ‘Uma Ideal de Você’ narra a história de Solène, uma mãe solteira de 40 anos que, desde que teve uma filha e se separou, nunca mais se sentiu confortável para viver um novo romance. No entanto, tudo muda quando, a pedido do ex-marido Dan (Reid Scott), ela acompanha a filha no Coachella. No festival, Solène conhece o astro do pop Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), de 24 anos, por quem se apaixona e tem um caso. A partir daí, grandes emoções são vivenciadas pela protagonista.

2. Maxton Hall: O Mundo Entre Nós (09/05)

‘Maxton Hall: O Mundo Entre Nós’ narra a históra de amor entre dois jovens de realidades diferentes (Imagem: Reprodução digital | UFA Fiction e Prime Video)

Baseada no premiado romance best-seller ‘Save Me’, da autora Mona Kasten, ‘Maxton Hall’ é centrado na história de James (Damian Hardung) e Ruby (Harriet Herbig-Matten), um casal que vive uma moderna história de amor entre um rapaz rico e uma menina da classe trabalhadora. Na trama, a jovem descobre, sem querer, um segredo da particular escola ‘Maxton Hall’. A partir daí, James é obrigado a lidar com a menina bolsista e decide silenciá-la. No entanto, o mero contato entre os dois acende uma chama difícil de apagar.

3. Outer Range (16/05) – 2ª temporada

‘Outer Range’ acompanha um fazendeiro que tenta proteger a família após um misterioso desaparecimento (Imagem: Reprodução digital | Plan B Entertainment, Reunion Pacific Entertainment e Amazon Studios)

Estrelada pelo ator Josh Brolin, ‘Outer Range’ acompanha a história do fazendeiro Royal Abbott, um homem que tenta proteger a sua família após um desaparecimento misterioso. Na primeira temporada, a vida do protagonista vira de cabeça para baixo quando ele descobre um vórtice em sua propriedade. Agora, na segunda temporada, elementos anteriores prometem ser explorados mais a fundo, trazendo explicações para muitas das perguntas dos espectadores.

4. DOM (24/05)

‘DOM’ conta a história de um policial que tenta salvar o filho do crime (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

Inspirada livremente em histórias reais, a série de drama policial brasileira ‘DOM’ explora os desafios enfrentados por Victor (Flávio Tolezani) ao tentar salvar seu filho das garras do crime, enquanto lida com os dilemas morais e as complexidades do sistema de justiça. Na terceira e última temporada, o público pode acompanhar, em cinco episódios, mais ação, tensão, drama e consequências dos atos dos criminosos.

5. Entrevista com o Vampiro (29/05)

‘Entrevista com o Vampiro’ acompanha os relatos de um homem que foi transformado em vampiro (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Entertainment, The Geffen Film Company e Geffen Pictures)

‘Entrevista com o Vampiro’ é um filme de drama e horror baseado no romance de Anne Rice. A história gira em torno de Louis (Jacob Anderson), um homem que é transformado em vampiro pelo enigmático Lestat (Sam Reid). Na trama, o protagonista relata sua longa e sombria jornada como vampiro para um jornalista, abordando temas de imortalidade, solidão e moralidade. Ao longo do filme, Louis e Lestat enfrentam dilemas éticos e conflitos internos enquanto tentam lidar com sua condição sobrenatural.