O primeiro shopping de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, vai ser inaugurado neste primeiro semestre de 2024. Em fase final de obras, o Pinheiros promete ser o espaço da família na cidade. Localizado na Av. Dr. Vítor do Amaral região central e frente a marginal da Rodovia do Xisto, o empreendimento de oito pavimentos já tem quase 70 lojas confirmadas.

O Shopping Pinheiros é um mega empreendimento do Grupo Belniaki, família tradicional na fabricação de móveis planejados na cidade. O nome é uma homenagem ao Paraná, árvore símbolo do estado, e que também dá nome ao município.

Serão dez mil metros quadrados de área construída, praça de alimentação com capacidade para 700 pessoas sentadas, dois cinemas e dois pontos cobertos de estacionamento. A ideia dos responsáveis pelo shopping, o Grupo Belniaki, é promover o comércio de Araucária atraindo os moradores para um local seguro e com opções para todos os públicos.

A princípio, não vai ter lojas âncoras, aquelas que são maiores e estão em vários lugares do Brasil. ( veja abaixo, as lojas confirmadas). Com a valorização do local depois de aberto e números consolidados, existe a possibilidade da chegada de novas lojas com investidores.

De acordo com o shopping, ainda existe espaço de comercialização para os interessados. Araucária que a terceira cidade mais rica do Paraná e com quase 150 mil habitantes, segundo o censo realizado pelo IBGE em 2021.

Bora trabalhar?

Os interessados em trabalharpodem procurar o Sine de Araucária ou mesmo entrar em contato com o shopping pelo WhatsApp ( 41 99630-7901) . As contratações para as lojas serão conduzidas pelos lojistas.

Lojas confirmadas

Segundo o shopping, 66 lojas estão confirmadas nesta segunda-feira (22). Confira os nomes – Caldi Calçados, Nalu Modas, Milky Moo, Ótica Resert, Hadua Perfumes, Via Lorenzo, Stylo Nobre, Rancho Crioulo, Nutre & Vida, Mega Play,Stylo Digital, Convex Color Makeup Store, RL Concept, Niihau Board, Império Roupas, Elohim Modas,Store Fitness Moda, Templo do Rock, Gocoffe, Touti Perfumes. Além de Máquina Box Surpresa, Top Center, AGL Game, Mulher Virtuosa, CDK Tech, Criativa Store, Cutti Fashion, Vida Leve, Esparta Suplementos, Loja da Miss Universo, Pet, Rosa Make, Colors Kids, Angel Boutique, Bela Íntima, Kombi Jeans e Presentes, Prince’s Modas, Mundolar, Kaus Elite, La Casa de Tênis, Laverad Lavanderia, Dona Rosa Cosméticos e Perfumaria, Família Charles Tatoo, Chloe Moda, Bendita Beauty Center, Gabriela Gramado e Canela, Morena Flor e Pain de Vier.

E a Praça de alimentação?

Na praça de alimentação serão os seguintes estabelecimentos: Macaúbas Grill, Don Lucciano – Pizza e Chop, Deck Burguer, Ice Cream Roll, Kilden Bier, Bangâlo Pasteis, I Love Donuts, Sushi Chang, Blind Burguer, elám da Ai Que Pudim.

Outras sete marcas também estão confirmadas, mas não tiveram os nomes divulgados pelo Pinheiros.

Foto: Divulgação

