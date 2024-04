Mostra Traços Curitibanos celebra trabalho de desenhistas locais

Traços Curitibanos, maior exposição de obras de desenhistas locais, completa uma década de valorização da cultura geek em uma edição comemorativa, que apresenta o cenário das produções atuais no Solar do Barão, no Centro. A entrada é gratuita.

Realizada a cada dois anos, Traços Curitibanos está em sua 5ª edição bienal e traz neste ano dez exposições divididas entre a Gibiteca, Museu da Gravura e Museu da Fotografia, espaços que integram o Solar do Barão, complexo de artes visuais da Fundação Cultural de Curitiba. Entre as exposições estão A(u)rtistas, o Autismo por Artistas Autistas de Curitiba, A Cinemateca é Brasileira, Underground Ilustrado 3 e a mostra de originais e fotografias dos Irmãos Wagner, feitas pelo fotógrafo Luiz Pacheco.

Além do Solar, a Cinemateca e o Cine Passeio também participam da celebração. No dia 10 de maio, às 19h, a Cinemateca recebe uma mostra das animações dos irmãos Wagner, e para encerrar a Traços Curitibanos, no dia 5 de julho, o Cine Passeio realiza uma mostra de animação seguida de um debate, também às 19h.

10 anos da Traços Curitibanos

A mostra divulga o trabalho de ilustradores, quadrinistas, animadores e caricaturistas locais que contribuem para que Curitiba tenha a segunda maior produção de quadrinhos do país.

A proposta nasceu na Gibiteca de Curitiba em parceria com o Setorial de Ilustração e desde 2015 atrai diferentes públicos, totalizando quase 23 mil pessoas que passaram pelas edições da mostra. Em 2018, 2020 e 2023, a exposição concorreu ao Troféu HQMIX, o Oscar dos quadrinhos nacional, como melhor exposição do ano.

A Traços Curitibanos é executada pela Fundação Cultural de Curitiba através da Gibiteca, com coordenação de Fulvio Pacheco, curadoria de Marcelo Lopes, Antônio Eder, Natan SS, Walkir Fernandes e Celina Pacheco, e produção de Tayná Miessa.

Serviço

12/4 – Abertura da exposição Traços Curitibanos

Local: Solar do Barão, R. Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro

Horário: 19h. Grátis

10/5 – Mostra das animações dos irmãos Wagner

Local: R. Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco

Horário: 19h. Grátis

5/7 – Encerramento da Exposição Traços Curitibanos

Local: Cine Passeio, Rua Riachuelo, 410 – Centro

Horário: 19h. Grátis

