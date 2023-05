Novidade boa para os moradores de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A cidade vai ganhar um shopping com oito mil metros de área construída, mais de 80 lojas, praça de alimentação com 700 lugares e ainda, o tão esperado cinema. As informações são do Jornal O Popular.

LEIA MAIS – Ex-governadores do Paraná vão voltar a receber aposentadoria, decide STF

O Shopping Pinheiros está sendo construído em um terreno localizado entre a Avenida Victor do Amaral e a marginal da Rodovia do Xisto. A construção está a todo vapor e tem previsão de inauguração para o final de 2023. O empreendimento é fruto de um sonho do grupo Belniaki – fundado em Araucária e conhecido pela fabricação de móveis sob medida.

LEIA AINDA – Churrascaria com grelhas literalmente na mesa dos clientes será inaugurada em Curitiba

Cinema

Imagem: Divulgação

Originalmente, o novo shopping não teria salas de cinema, mas diante dos pedidos da população da cidade, os responsáveis pelo projeto modificaram o layout da estrutura para incluir duas salas que vão exibir os sucessos das telonas.

Área gastronômica, kids e cobertura

Segundo o projeto, o shopping terá oito pisos interligados por um poço de iluminação natural. Além da praça de alimentação, a área gastronômica terá ainda espaço kids, e um local para shows e apresentações artísticas.

Na cobertura, os clientes poderão contemplar vários pontos da cidade e aproveitar a paisagem para fazer fotos.

As lojas ainda não foram definidas e devem começar a ser comercializadas pelo grupo nas próximas semanas.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!