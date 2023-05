Curitiba vai ganhar no dia 27 de maio um novo jeito de comer (e fazer) churrasco. O Park do Churrasco, o novo empreendimento da “praça”, e vai oferecer aos clientes uma forma inusitada de degustar o prato preferido dos brasileiros. O cliente escolhe o corte de carnes nobres (picanha, ancho, entre outros) e ele será assado direto na mesa, em uma grelha “particular”, ao gosto do freguês.

O novo empreendimento promove o encontro perfeito da gastronomia com o lazer para criar momentos únicos para os seus clientes que querem degustar o churrasco, indispensável para qualquer celebração e confraternização com amigos e familiares.

Com os cortes devidamente escolhidos, basta usar a grelha instalada na própria mesa, com os molhos e temperos que estarão à disposição. Além disso, há diversas opções de saladas, guarnições, comidas orientais, sobremesas e complementos para garantir a melhor experiência aos frequentadores.

De acordo com o proprietário do restaurante, Alan Luiz Braz dos Santos, o projeto nasceu da necessidade de um local que oferecesse uma experiência incrível e divertida, além de um espaço de descontração para as crianças. “Mais refinado e exclusivo, o Park do Churrasco oferece uma refeição diferenciada e com estrutura apropriada para quem tem filhos pequenos. Enquanto os adultos almoçam ou jantam, há monitores no parquinho com a garotada. O espaço conta ainda com outros ambientes, como a área de espera, bar e sinuca. Oferecemos uma experiência completa ao cliente”, avalia.

Com iniciativas também em outras áreas, há pouco mais de 2 anos Alan decidiu se aventurar pela gastronomia. O ponto de partida foi a criação do Park da Pizza, no bairro Hauer, que guarda na essência algumas semelhanças com o novo negócio. “A grande diferença entre os dois é que o Park do Churrasco veio para atender a necessidade de um público mais exigente”, comenta.

Localização estratégica

Localizado na Avenida Comendador Franco, no bairro Uberaba, que é um tradicional point gastronômico curitibano, o Park do Churrasco conta com uma estrutura ampla. Dividido em dois andares, o espaço tem capacidade para 236 pessoas sentadas na parte superior, que é voltada às refeições.

No térreo, além da área de espera, há o parquinho para crianças (com monitores), bar e mesa de sinuca. “É uma experiência incrível conversar com os amigos, beber e fazer o seu churrasco sem ter todo o trabalho do preparo convencional”, reitera o proprietário.

O Park do Churrasco funciona de terça a domingo, no almoço e no jantar. Os preços variam de R$ 120 a R$ 150 por pessoa. Para conferir o cardápio completo, obter mais informações e fazer reservas, acesse www.parkdochurrasco.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp: (41) 3500-6874.

Vagas de emprego

O Park do Churrasco, além de ser uma novidade no roteiro gastronômico curitibano, ainda oferece oportunidades de trabalho. Há vagas para diversas funções: barman, sushiman, cozinheiro, auxiliar de cozinha, subchefe de cozinha, líder de limpeza, auxiliar de limpeza, açougueiro, auxiliar de açougue, manobrista, líder de estacionamento, estoquista e operador de caixa. Para mais informações, acesse www.parkdochurrasco.com.br/emprego

O Park do Churrasco fica na Avenida Comendador Franco (Av. das Torres), 5.279 – Uberaba, Curitiba/PR. O funcionamento será de terça a sexta, das 11h30 às 15 horas (almoço) e das 18h30 às 22h30 (jantar). Sábado e domingo, das 11h30 às 22h30.

