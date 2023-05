O filme ‘Traição entre Amigas’ do diretor carioca Bruno Barreto, com as atrizes paranaenses Larissa Manoela e Nathalia Garcia no elenco, começou a ser rodado neste mês em Curitiba. O longa tem locações em espaços da cidade como Memorial Paranista, Rua São Francisco, Parque Barigui e os teatros Guaíra e José Maria Santos e é uma das três grandes produções filmadas neste ano em Curitiba, ao lado de ‘Estômago 2 – O Poderoso Chefe’ e ‘Torniquete’.

LEIA MAIS – Guarda Municipais de Curitiba não podem mais trabalhar com câmeras desligadas

Da cozinha ao elenco, o filme tem movimentado diversos setores da economia criativa, especialmente do audiovisual curitibano. O longa-metragem, que é uma adaptação do livro de mesmo nome de Thalita Rebouças, envolve nos bastidores o trabalho de 320 pessoas e 90% são profissionais da cidade, de diferentes áreas do setor audiovisual e de serviços.

Gravações do filme ‘Traição entre amigas’ de Bruno Barreto. Foto: Cido Marques/SMCS

Profissionais de Curitiba

Uma das profissionais que está deixando sua marca no filme é a curitibana Isabelle Bittencourt, diretora de arte com mais de 30 anos de experiência. Responsável por criar toda a estética do projeto, desde as locações até os figurinos e a paleta de cores, ela destaca o potencial de Curitiba para se tornar um polo cinematográfico nacional. “A cidade é linda e muito mais fácil de filmar, até por questões de trânsito e deslocamento e também porque temos aqui ótimos profissionais”, destaca Isabelle.

VIU ESSA? Festival da Batata Frita em Curitiba tem porções por R$ 17,90, para todos os gostos

A opinião da diretora de arte encontra eco na Curitiba Film Commission. A comissão que teve o comitê gestor instalado em março vai facilitar as produções audiovisuais, televisivas e publicitárias na cidade e agilizar autorizações para filmagens em espaços públicos, informações sobre locações e conexões com profissionais locais. Para Isabele, essa parceria e a realização de grandes produções são essenciais para promover a economia cinematográfica de Curitiba e obter reconhecimento tanto para a cidade quanto para os profissionais envolvidos.

O produtor curitibano Renan Guimarães também está na equipe de ‘Traição entre Amigas’ e destaca a importância desses filmes para a estabilidade financeira dos artistas e técnicos envolvidos. “Filmes longos e séries são bem importantes para o nosso trabalho, já que nos garantem estabilidade durante meses”, diz o produtor.

LEIA MAIS – Dia do Torresmo deve fritar 15 toneladas de porco em Curitiba

Artistas locais também comemoram a gravação. A curitibana Nathália Garcia é uma das protagonistas do longa. Com mais de 11 anos de carreira, ela afirma que a migração de grandes produções para Curitiba aumentou as oportunidades de muitos artistas da cidade.

“Curitiba é uma cidade de muitos artistas, temos investimento na cultura, mas ao mesmo tempo estamos longe dos polos de produção como São Paulo e Rio de Janeiro. A iniciativa da cidade de receber essas produções grandes abre oportunidades. Acho que temos muitos talentos aqui e espero que esse filme seja apenas a porta de entrada”, ressalta a atriz Nathália Garcia.

Jovens profissionais da cidade também consideram importante a iniciativa de grandes produções serem rodadas aqui, como o curitibano Oruê Brasileiro. Ele é o fotógrafo do making off (bastidores) e das cenas para divulgação do filme. “É legal ver a cidade sendo alimentada de cultura e arte e um set grande como esse traz muito aprendizado e uma grande oportunidade para nós, profissionais locais”, fala o fotógrafo.

‘Traição entre Amigas’

O longa acompanha as amigas Luiza (Giovanna Rispoli) e Penélope (Larissa Manoela). Elas acabam brigando quando Penélope beija o namorado de Luiza depois de uma festa. O longa é uma adaptação do livro de mesmo nome de Thalita Rebouças. O filme deve chegar às salas de cinema do país no ano que vem.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!